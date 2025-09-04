Українцям готують нові штрафи до 51 тисячі гривень: за що доведеться заплатити
Кабінет міністрів ухвалив проект закону щодо внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП). Йдеться, зокрема, про запровадження нових штрафів для громадян.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію постійного представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука у Telegram.
Що саме пропонує змінити проект закону
Згідно з інформацією Мельничука, урядовці підтримали нову законодавчу ініціативу під час засідання в середу, 3 вересня.
Йдеться про законопроект "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за самовільне проникнення на військові об'єкти".
Він пропонує доповнити КУпАП новою статтею 186-9.
В ній має бути передбачене встановлення відповідальності громадян:
- за самовільне проникнення на військові об'єкти;
- за вчинення такого правопорушення повторно впродовж року відповідно;
- за вчинення таких дій в умовах особливого періоду.
Як можуть карати за це правопорушення
Згідно із запропонованими у документі змінами, передбачається встановити адміністративну відповідальність за самовільне проникнення на військові об'єкти - шляхом встановлення штрафів (з відповідною конфіскацією знаряддя здійснення правопорушення).
Мельничук уточнив, що штрафи за такі правопорушення можуть становити від 500 до 3 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (нині це - від 8 500 до 51 000 гривень).
Зазначається, що повноваженнями складати протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені у статті 186-9 КУпАП, пропонується наділити органи Національної поліції.
Тим часом повноваженнями розглядати справи про адміністративні правопорушення, передбачені вищезазначеною статтею, пропонується наділити суддів районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів.
Фрагмент публікації Тараса Мельничука (скриншот: t.me/tmelnychuk)
