ua en ru
Чт, 04 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Украинцам готовят новые штрафы до 51 тысячи гривен: за что придется заплатить

Четверг 04 сентября 2025 10:20
UA EN RU
Украинцам готовят новые штрафы до 51 тысячи гривен: за что придется заплатить В Украине планируют ввести серьезные штрафы по новой статье КУоАП (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Кабинет министров принял проект закона о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях (КУоАП). Речь идет, в частности, о введении новых штрафов для граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию постоянного представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука в Telegram.

Что именно предлагает изменить проект закона

Согласно информации Мельничука, чиновники поддержали новую законодательную инициативу во время заседания в среду, 3 сентября.

Речь идет о законопроекте "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за самовольное проникновение на военные объекты".

Он предлагает дополнить КУоАП новой статьей 186-9.

В ней должно быть предусмотрено установление ответственности граждан:

  • за самовольное проникновение на военные объекты;
  • за совершение такого правонарушения повторно в течение года соответственно;
  • за совершение таких действий в условиях особого периода.

Как могут наказывать за это правонарушение

Согласно предложенным в документе изменениям, предполагается установить административную ответственность за самовольное проникновение на военные объекты - путем установления штрафов (с соответствующей конфискацией орудия совершения правонарушения).

Мельничук уточнил, что штрафы за такие правонарушения могут составлять от 500 до 3 000 необлагаемых минимумов доходов граждан (сейчас это - от 8 500 до 51 000 гривен).

Отмечается, что полномочиями составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных в статье 186-9 КУоАП, предлагается наделить органы Национальной полиции.

Между тем полномочиями рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных вышеупомянутой статьей, предлагается наделить судей районных, районных в городе, городских или горрайонных судов.

Украинцам готовят новые штрафы до 51 тысячи гривен: за что придется заплатитьФрагмент публикации Тараса Мельничука (скриншот: t.me/tmelnychuk)

Напомним, ранее мы рассказывали, за что рекордные наказания и штрафы грозят водителям в Украине.

Кроме того, мы объясняли, как власти планируют усилить ответственность в сфере охраны и рационального использования вод и воспроизводства водных ресурсов (как могут увеличиться штрафы за соответствующие правонарушения).

Читайте также, зачем в Украине запускают режим Defence City и какие льготы получат предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Читайте РБК-Украина в Google News
Кабинет Министров Украины Верховная рада Штрафы
Новости
Путин и Зеленский еще не готовы к встрече, но "что-то должно произойти", - Трамп
Путин и Зеленский еще не готовы к встрече, но "что-то должно произойти", - Трамп
Аналитика
Путин усилит обстрелы? Готова ли Украина к новым ударам по энергетике
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Путин усилит обстрелы? Готова ли Украина к новым ударам по энергетике