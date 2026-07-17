Українцям дають до 20 000 доларів на відновлення бізнесу: хто і як може отримати

Підприємці, чий бізнес постраждав від війни в Україні, можуть отримати підтримку до 20 000 доларів на відновлення та розширення. Але лише у разі відповідності чітким умовам.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА).
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Програма підтримки економічної стійкості України (ERP) реалізується:
Її мета - підтримати й допомогти постраждалому населенню (малому та середньому бізнесу) відновити бізнес-активності та подолати наслідки війни в Україні.
В цілому йдеться про два напрямки підтримки:
Отримати фінансову допомогу для придбання основних виробничих засобів (до 20 000 доларів) можуть бізнеси, які постраждали від війни та перебувають на території:
"За винятком районів, де тривають активні бойові дії, а також районів з обмеженим доступом або високим ризиком для життя та ведення бізнес-діяльності", - уточнюється на порталі Mercy Corps ERP.
У КМДА розповіли (посилаючись на дані ГО "Вест Юкрейн Діджитал" і Mercy Corps), що взяти участь у програмі підтримки й отримати кошти на відновлення та розширення можна за умов:
Українцям розповіли, що з 2023 року підтримку в межах програми вже отримали 116 малих і середніх підприємств, які створили загалом 245 робочих місць.
Наразі прийом заявок на грантову програму - триває.
При цьому підприємці повинні запропонувати бізнес-ідею, яка передбачає:
"Учасників відбирають на конкурсній основі", - пояснили у КМДА.
Зареєструватися, щоб взяти участь у конкурсі, можна онлайн - за відповідним посиланням.
Уточнюється, що у зв'язку з великою кількістю запитів, обробка форм-анкет може займати до шести тижнів з моменту подання.
За додатковою інформацією щодо участі у програмі громадянам радять звертатись до ГО "Вест Юкрейн Діджитал" за телефоном: +38 (097) 059-51-88.
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