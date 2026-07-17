Українцям дають до 20 000 доларів на відновлення бізнесу: хто і як може отримати

Головне: Суть програми : бізнеси, що постраждали від війни, можуть отримати до 20 000 доларів на відновлення або розширення діяльності в межах програми ERP.

: бізнеси, що постраждали від війни, можуть отримати до 20 000 доларів на відновлення або розширення діяльності в межах програми ERP. Цільові регіони : програма діє в Києві, а також у Київській, Чернігівській, Дніпропетровській та Одеській областях (за винятком територій з активними бойовими діями).

: програма діє в Києві, а також у Київській, Чернігівській, Дніпропетровській та Одеській областях (за винятком територій з активними бойовими діями). Основні вимоги : обов'язковими є офіційна реєстрація, наявність працівників, досвід ведення бізнесу та готовність інвестувати власні кошти.

: обов'язковими є офіційна реєстрація, наявність працівників, досвід ведення бізнесу та готовність інвестувати власні кошти. Умова для команди : підприємець має зобов'язатися створити (чи зберегти) мінімум три робочих місця для місцевих жителів або ВПО.

: підприємець має зобов'язатися створити (чи зберегти) мінімум три робочих місця для місцевих жителів або ВПО. Процес відбору: учасників обирають на конкурсній основі, а розгляд поданих онлайн заявок може тривати до 6 тижнів через велику кількість охочих.

Про яку програму йдеться

Програма підтримки економічної стійкості України (ERP) реалізується:

міжнародною гуманітарною організацією Mercy Corps (яка у вересні 2026 року змінить бренд і стане Prosper Global);

за підтримки Швейцарії (через Швейцарську агенцію розвитку та співробітництва - SDC).

Її мета - підтримати й допомогти постраждалому населенню (малому та середньому бізнесу) відновити бізнес-активності та подолати наслідки війни в Україні.

В цілому йдеться про два напрямки підтримки:

індивідуальну грошову допомогу для підтримки ініціатив мікробізнесу (гранти до 2 600 доларів);

фінансову допомога для малого та середнього бізнесу, що постраждав від війни (гранти до 20 000 доларів).

Хто може отримати до 20 000 доларів

Отримати фінансову допомогу для придбання основних виробничих засобів (до 20 000 доларів) можуть бізнеси, які постраждали від війни та перебувають на території:

міста Києва;

Київської області;

Чернігівської області;

Дніпропетровської області;

Одеської області.

"За винятком районів, де тривають активні бойові дії, а також районів з обмеженим доступом або високим ризиком для життя та ведення бізнес-діяльності", - уточнюється на порталі Mercy Corps ERP.

На які території розповсюджується програма (інфографіка: uerp.mercycorps.org)

За яких умов можна взяти участь у програмі

У КМДА розповіли (посилаючись на дані ГО "Вест Юкрейн Діджитал" і Mercy Corps), що взяти участь у програмі підтримки й отримати кошти на відновлення та розширення можна за умов:

офіційної реєстрації бізнесу;

ведення діяльності у визначених програмою регіонах;

наявності щонайменше одного працівника;

наявності бізнесу, що функціонує (не у стані банкрутства чи ліквідації);

відсутності заборгованостей, судових рішень і зв'язків із підсанкційними особами;

створення або збереження від трьох робочих місць для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) або місцевого населення;

наявності досвіду ведення бізнесу;

інвестиції власних коштів у реалізацію поданої бізнес-ідеї.

Читайте також: Українцям дають гранти на сади й теплиці: від чого залежить сума та як подати заявку

Як відбирають учасників і де зареєструватись

Українцям розповіли, що з 2023 року підтримку в межах програми вже отримали 116 малих і середніх підприємств, які створили загалом 245 робочих місць.

Наразі прийом заявок на грантову програму - триває.

При цьому підприємці повинні запропонувати бізнес-ідею, яка передбачає:

збільшення прибутку;

створення чи збереження робочих місць.

"Учасників відбирають на конкурсній основі", - пояснили у КМДА.

Зареєструватися, щоб взяти участь у конкурсі, можна онлайн - за відповідним посиланням.

Уточнюється, що у зв'язку з великою кількістю запитів, обробка форм-анкет може займати до шести тижнів з моменту подання.

За додатковою інформацією щодо участі у програмі громадянам радять звертатись до ГО "Вест Юкрейн Діджитал" за телефоном: +38 (097) 059-51-88.