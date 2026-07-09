Переселенці можуть отримати до 2600 доларів, але не всі: деталі програми

ВПО, які проживають у Києві та низці областей України, а також мешканці постраждалих від війни територій можуть отримати грант на запуск або масштабування власного бізнесу. Прийом заявок вже розпочався.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на КМДА .

Відбір учасників здійснюється на конкурсній основі. Пріоритет надається заявникам із пропрацьованими бізнес-ідеями, які мають потенціал до розвитку та потребують капіталу для старту або розширення. Зареєструватися можна за посиланням на сайті проєкту, а детальні консультації доступні за телефоном гарячої лінії 097-460-10-48.

Важливо: програма діє виключно на підконтрольних Україні територіях, де немає активних бойових дій та високих безпекових ризиків для ведення бізнесу.

Програма підтримки економічної стійкості (ERP), яку реалізує ГО "Центр зайнятості Вільних людей" у партнерстві з Mercy Corps, спрямована на активізацію підприємництва в умовах воєнного часу.

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