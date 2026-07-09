Переселенці можуть отримати до 2600 доларів, але не всі: деталі програми
ВПО, які проживають у Києві та низці областей України, а також мешканці постраждалих від війни територій можуть отримати грант на запуск або масштабування власного бізнесу. Прийом заявок вже розпочався.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на КМДА.
Головне:
- Грантова програма пропонує до 2600 доларів на розвиток власної справи.
- Географія проєкту охоплює Київ, а також Київську, Дніпропетровську, Одеську та Чернігівську області.
- Окрім фінансування, підприємці отримують експертну підтримку та супровід.
- Заявки відбирають на конкурсній основі з урахуванням реалістичності та життєздатності бізнес-ідеї.
Що відомо про програму
Програма підтримки економічної стійкості (ERP), яку реалізує ГО "Центр зайнятості Вільних людей" у партнерстві з Mercy Corps, спрямована на активізацію підприємництва в умовах воєнного часу.
Хто може взяти участь:
- Внутрішньо переміщені особи (ВПО), що мешкають у Києві, а також у Київській, Дніпропетровській, Одеській та Чернігівській областях.
- Місцеві мешканці територій, що постраждали внаслідок бойових дій.
Важливо: програма діє виключно на підконтрольних Україні територіях, де немає активних бойових дій та високих безпекових ризиків для ведення бізнесу.
Що отримують учасники:
- Фінансову допомогу в розмірі до 2600 доларів.
- Консультаційний супровід від фахівців: від допомоги з оформленням заявки до наставництва в розвитку підприємництва.
Відбір учасників здійснюється на конкурсній основі. Пріоритет надається заявникам із пропрацьованими бізнес-ідеями, які мають потенціал до розвитку та потребують капіталу для старту або розширення. Зареєструватися можна за посиланням на сайті проєкту, а детальні консультації доступні за телефоном гарячої лінії 097-460-10-48.
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