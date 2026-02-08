Гроші на старт та розвиток бізнесу: як отримати грант до 1 млн гривень у 2026-му
В Україні продовжили державну програму грантової підтримки для підприємців на 2026 рік. Цьогоріч суми виплат збільшили, а подати заявку на запуск або розвиток власної справи можна в "Дії".
Головне:
- Суми: від 100 тис. грн для стартапів до 1 млн грн для ветеранів та креативних індустрій.
- Спецумови: для прифронтових областей та молоді (до 25 років) діють підвищені виплати.
- Головна умова: створення нових робочих місць (від 1 до 4 залежно від суми).
- Статус програми: прийом заявок на 2026 рік уже відкрито.
- Результативність: з 2022 року вже видано 35 тис. грантів, що дозволило створити 50 тис. робочих місць.
Які гранти доступні у 2026 році
Уряд пропонує чотири основні напрямки підтримки, залежно від профілю підприємця та сфери діяльності:
- "Власна справа" - мікрогранти для широкого кола підприємців.
- Грант для молоді - для осіб віком від 18 до 25 років.
- Для ветеранів та членів їхніх родин - підтримка захисників та людей з інвалідністю внаслідок війни.
- Креатив та освіта - для проектів у сфері дошкільної освіти та креативних індустрій.
Розміри виплат: скільки можна отримати
Сума гранту прямо залежить від кількості створених робочих місць та регіону ведення бізнесу.
Програма "Власна справа":
- 100 тис. грн - за умови реєстрації ФОП (без найманих працівників);
- 200 тис. грн - при створенні 1 робочого місця;
- 350 тис. грн - при створенні не менше 2 робочих місць.
У прифронтових областях (Дніпропетровська, Харківська, Сумська та інші) суми вищі: до 300 тис. грн за одного працівника та до 500 тис. грн за двох.
Розмір грантів на 2026 років (інфографіка ДСЗ)
Підтримка молоді (18-25 років)
Молоді підприємці можуть отримати до 200 тис. грн на відкриття ФОП. Головна перевага = відсутність вимоги щодо створення робочих місць.
Гранти до 1 млн гривень
На таку суму можуть претендувати ветерани та представники креативного сектору/освіти.
-
Умови: створення 4 робочих місць, досвід роботи від 12 місяців та співфінансування проєкту (ви вкладаєте 30% власних коштів, держава - 70%).
Розмір грантів на 2026 років (інфографіка ДСЗ)
Як подати заявку: покрокова інструкція
Процес отримання коштів повністю цифровізований і складається з кількох етапів:
- Підготовка: Сформуйте бізнес-план за шаблоном на порталі Дія.
- Подача: Завантажте документи через "Дію". Банк автоматично перевірить вашу ділову репутацію.
- Захист: Пройдіть онлайн-співбесіду з фахівцями Центру зайнятості.
- Рішення: Отримайте сповіщення про результат у кабінеті "Дія".
- Отримання коштів: Протягом 20 днів зареєструйте ФОП (якщо ще не маєте) та відкрийте спецрахунок в уповноваженому банку.
Де отримати консультацію
Якщо у вас виникли труднощі з написанням бізнес-плану або вибором програми:
- Гаряча лінія: 1518 (безкоштовно).
- Офлайн: Офіси "Зроблено в Україні" та регіональні Центри зайнятості.
- Онлайн-пошук: Детальні умови на сайті ДСЗ.
