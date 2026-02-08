ua en ru
Гроші на старт та розвиток бізнесу: як отримати грант до 1 млн гривень у 2026-му

Неділя 08 лютого 2026 08:00
Гроші на старт та розвиток бізнесу: як отримати грант до 1 млн гривень у 2026-му Хто і як може отримати гроші на власну справу (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

В Україні продовжили державну програму грантової підтримки для підприємців на 2026 рік. Цьогоріч суми виплат збільшили, а подати заявку на запуск або розвиток власної справи можна в "Дії".

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Державної служби зайнятості у Facebook.

Читайте також: Кредити під "нуль" і до 15 000 гривень на електрику: хто зможе отримати допомогу від уряду

Головне:

  • Суми: від 100 тис. грн для стартапів до 1 млн грн для ветеранів та креативних індустрій.
  • Спецумови: для прифронтових областей та молоді (до 25 років) діють підвищені виплати.
  • Головна умова: створення нових робочих місць (від 1 до 4 залежно від суми).
  • Статус програми: прийом заявок на 2026 рік уже відкрито.
  • Результативність: з 2022 року вже видано 35 тис. грантів, що дозволило створити 50 тис. робочих місць.

Які гранти доступні у 2026 році

Уряд пропонує чотири основні напрямки підтримки, залежно від профілю підприємця та сфери діяльності:

  • "Власна справа" - мікрогранти для широкого кола підприємців.
  • Грант для молоді - для осіб віком від 18 до 25 років.
  • Для ветеранів та членів їхніх родин - підтримка захисників та людей з інвалідністю внаслідок війни.
  • Креатив та освіта - для проектів у сфері дошкільної освіти та креативних індустрій.

Розміри виплат: скільки можна отримати

Сума гранту прямо залежить від кількості створених робочих місць та регіону ведення бізнесу.

Програма "Власна справа":

  • 100 тис. грн - за умови реєстрації ФОП (без найманих працівників);
  • 200 тис. грн - при створенні 1 робочого місця;
  • 350 тис. грн - при створенні не менше 2 робочих місць.

У прифронтових областях (Дніпропетровська, Харківська, Сумська та інші) суми вищі: до 300 тис. грн за одного працівника та до 500 тис. грн за двох.

Можливо, це зображення (текст «РОЗМР ГРАНТИВ 02 <<ВЛАСНА СПРАВА» 100 тис за умови реестрацйй ФоΠ 굳200 тис створення робочого мисця (PM) 350 тис 2 PM для ПРИФРОнтовИХ PELIOHIB до 300 тис PM до 500 тис —2P 2 PM ДНПРОпЕТРОВСЬКИЙ ЧЕРНИГВСЬКИЙ ДОНЕцЬКий ХАРКИВСЬКИЙ ЗАПОРИЗЬКИЙ СУМСЬКИЙ ХЕРСОНСЬКИЙ для молод! ВиД 18 до 25 POKIB МИКОЛАЙВСЬКИЙ до 200тис ₹े200 тис за умови реестрац ФоП, без створення PM»)Розмір грантів на 2026 років (інфографіка ДСЗ)

Підтримка молоді (18-25 років)

Молоді підприємці можуть отримати до 200 тис. грн на відкриття ФОП. Головна перевага = відсутність вимоги щодо створення робочих місць.

Гранти до 1 млн гривень

На таку суму можуть претендувати ветерани та представники креативного сектору/освіти.

  • Умови: створення 4 робочих місць, досвід роботи від 12 місяців та співфінансування проєкту (ви вкладаєте 30% власних коштів, держава - 70%).

На зображенні може бути: текст «PO3MIP ΓΡАНТВ 03 03 для ВЕТЕР BETEPAHIB, ЛЮДей 3 ВАЛДНИСТЮ ВНАСЛИДОК ВИЙНИ ТА одного 3 ПОДРУЖЖЯ 250 тис 1PM 500 тис 2 PM до ह1 млн 4 РМ, спивфίнансування 70/30 для кРеАтивнОЙ ΚΡΕΑ СФЕРИ АБО дошкльной Освити 100 тис реестрация ФОП 200 тис PM 500 тис 2 PM до હ1 млн 4 РМ, спивФίнансування 70/30»Розмір грантів на 2026 років (інфографіка ДСЗ)

Як подати заявку: покрокова інструкція

Процес отримання коштів повністю цифровізований і складається з кількох етапів:

  • Підготовка: Сформуйте бізнес-план за шаблоном на порталі Дія.
  • Подача: Завантажте документи через "Дію". Банк автоматично перевірить вашу ділову репутацію.
  • Захист: Пройдіть онлайн-співбесіду з фахівцями Центру зайнятості.
  • Рішення: Отримайте сповіщення про результат у кабінеті "Дія".
  • Отримання коштів: Протягом 20 днів зареєструйте ФОП (якщо ще не маєте) та відкрийте спецрахунок в уповноваженому банку.

Де отримати консультацію

Якщо у вас виникли труднощі з написанням бізнес-плану або вибором програми:

  • Гаряча лінія: 1518 (безкоштовно).
  • Офлайн: Офіси "Зроблено в Україні" та регіональні Центри зайнятості.
  • Онлайн-пошук: Детальні умови на сайті ДСЗ.

Читайте також про те, що програма "Зимова підтримка" продовжує працювати: українці вже використали 11,3 млрд гривень державної допомоги, отриманої у межах виплат по 1000 гривень.

Раніше ми писали про те, що Всесвітня продовольча програма (ВПП) ООН фокусується на прифронтових регіонах. Вид допомоги залежить від ситуації в регіоні: це можуть бути продуктові набори або ж гроші.

Держслужба зайнятості Бізнес
