Гроші на старт та розвиток бізнесу: як отримати грант до 1 млн гривень у 2026-му

В Україні продовжили державну програму грантової підтримки для підприємців на 2026 рік. Цьогоріч суми виплат збільшили, а подати заявку на запуск або розвиток власної справи можна в "Дії".

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Державної служби зайнятості у Facebook .

Головне:

Суми: від 100 тис. грн для стартапів до 1 млн грн для ветеранів та креативних індустрій.

від для стартапів до для ветеранів та креативних індустрій. Спецумови: для прифронтових областей та молоді (до 25 років) діють підвищені виплати.

для прифронтових областей та молоді (до 25 років) діють підвищені виплати. Головна умова: створення нових робочих місць (від 1 до 4 залежно від суми).

створення нових робочих місць (від 1 до 4 залежно від суми). Статус програми: прийом заявок на 2026 рік уже відкрито .

прийом заявок на 2026 рік уже . Результативність: з 2022 року вже видано 35 тис. грантів, що дозволило створити 50 тис. робочих місць.

Які гранти доступні у 2026 році

Уряд пропонує чотири основні напрямки підтримки, залежно від профілю підприємця та сфери діяльності:

"Власна справа" - мікрогранти для широкого кола підприємців.

- мікрогранти для широкого кола підприємців. Грант для молоді - для осіб віком від 18 до 25 років.

- для осіб віком від 18 до 25 років. Для ветеранів та членів їхніх родин - підтримка захисників та людей з інвалідністю внаслідок війни.

- підтримка захисників та людей з інвалідністю внаслідок війни. Креатив та освіта - для проектів у сфері дошкільної освіти та креативних індустрій.

Розміри виплат: скільки можна отримати

Сума гранту прямо залежить від кількості створених робочих місць та регіону ведення бізнесу.

Програма "Власна справа":

100 тис. грн - за умови реєстрації ФОП (без найманих працівників);

- за умови реєстрації ФОП (без найманих працівників); 200 тис. грн - при створенні 1 робочого місця;

- при створенні 1 робочого місця; 350 тис. грн - при створенні не менше 2 робочих місць.

У прифронтових областях (Дніпропетровська, Харківська, Сумська та інші) суми вищі: до 300 тис. грн за одного працівника та до 500 тис. грн за двох.

Розмір грантів на 2026 років (інфографіка ДСЗ)

Підтримка молоді (18-25 років)

Молоді підприємці можуть отримати до 200 тис. грн на відкриття ФОП. Головна перевага = відсутність вимоги щодо створення робочих місць.

Гранти до 1 млн гривень

На таку суму можуть претендувати ветерани та представники креативного сектору/освіти.

Умови: створення 4 робочих місць, досвід роботи від 12 місяців та співфінансування проєкту (ви вкладаєте 30% власних коштів, держава - 70%).

Розмір грантів на 2026 років (інфографіка ДСЗ)

Як подати заявку: покрокова інструкція

Процес отримання коштів повністю цифровізований і складається з кількох етапів:

Підготовка: Сформуйте бізнес-план за шаблоном на порталі Дія.

Сформуйте бізнес-план за шаблоном на порталі Дія. Подача: Завантажте документи через "Дію". Банк автоматично перевірить вашу ділову репутацію.

Завантажте документи через "Дію". Банк автоматично перевірить вашу ділову репутацію. Захист: Пройдіть онлайн-співбесіду з фахівцями Центру зайнятості.

Пройдіть онлайн-співбесіду з фахівцями Центру зайнятості. Рішення: Отримайте сповіщення про результат у кабінеті "Дія".

Отримайте сповіщення про результат у кабінеті "Дія". Отримання коштів: Протягом 20 днів зареєструйте ФОП (якщо ще не маєте) та відкрийте спецрахунок в уповноваженому банку.

Де отримати консультацію

Якщо у вас виникли труднощі з написанням бізнес-плану або вибором програми: