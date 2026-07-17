Украинцам дают до 20 000 долларов на восстановление бизнеса: кто и как может получить

Предприниматели, чей бизнес пострадал от войны в Украине, могут получить поддержку до 20 000 долларов на восстановление и расширение. Но только в случае соответствия четким условиям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Главное:
Программа поддержки экономической устойчивости Украины (ERP) реализуется:
Ее цель - поддержать и помочь пострадавшему населению (малому и среднему бизнесу) восстановить бизнес-активности и преодолеть последствия войны в Украине.
В целом речь идет о двух направлениях поддержки:
Получить финансовую помощь для приобретения основных производственных средств (до 20 000 долларов) могут бизнесы, которые пострадали от войны и находятся на территории:
"За исключением районов, где продолжаются активные боевые действия, а также районов с ограниченным доступом или высоким риском для жизни и ведения бизнес-деятельности", - уточняется на портале Mercy Corps ERP.
В КГДА рассказали (ссылаясь на данные ОО "Вест Юкрейн Диджитал" и Mercy Corps), что принять участие в программе поддержки и получить средства на восстановление и расширение можно при условии:
Украинцам рассказали, что с 2023 года поддержку в рамках программы уже получили 116 малых и средних предприятий, которые создали в целом 245 рабочих мест.
В настоящее время прием заявок на грантовую программу - продолжается.
При этом предприниматели должны предложить бизнес-идею, которая предусматривает:
"Участников отбирают на конкурсной основе", - объяснили в КГГА.
Зарегистрироваться, чтобы принять участие в конкурсе, можно онлайн - по соответствующей ссылке.
Уточняется, что в связи с большим количеством запросов, обработка форм-анкет может занимать до шести недель с момента подачи.
За дополнительной информацией насчет участия в программе гражданам советуют обращаться в ОО "Вест Юкрейн Диджитал" по телефону: +38 (097) 059-51-88.
Напомним, ранее мы рассказывали про деньги на старт и развитие собственного бизнеса - как получить грант до 1 млн гривен в 2026 году.
Кроме того, мы объясняли, как украинцам привлечь от 10 000 долларов на собственный бизнес и почему большинство заявок отклоняют.
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