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Украинцам дают до 20 000 долларов на восстановление бизнеса: кто и как может получить

07:36 17.07.2026 Пт
4 мин
В какой области нужно работать, чтобы претендовать на денежную помощь?
aimg Ирина Костенко
Предприниматели могут получить до 20 000 долларов, но не все (фото иллюстративное: Getty Images)

Предприниматели, чей бизнес пострадал от войны в Украине, могут получить поддержку до 20 000 долларов на восстановление и расширение. Но только в случае соответствия четким условиям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Главное:

  • Суть программы: бизнесы, пострадавшие от войны, могут получить до 20 000 долларов на восстановление или расширение деятельности в рамках программы ERP.
  • Целевые регионы: программа действует в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Днепропетровской и Одесской областях (за исключением территорий с активными боевыми действиями).
  • Основные требования: обязательными являются официальная регистрация, наличие работников, опыт ведения бизнеса и готовность инвестировать собственные средства.
  • Условие для команды: предприниматель должен обязаться создать (или сохранить) минимум три рабочих места для местных жителей или ВПЛ.
  • Процесс отбора: участников выбирают на конкурсной основе, а рассмотрение поданных онлайн заявок может длиться до 6 недель из-за большого количества желающих.

О какой программе идет речь

Программа поддержки экономической устойчивости Украины (ERP) реализуется:

  • международной гуманитарной организацией Mercy Corps (которая в сентябре 2026 года сменит бренд и станет Prosper Global);
  • при поддержке Швейцарии (через Швейцарское агентство развития и сотрудничества - SDC).

Ее цель - поддержать и помочь пострадавшему населению (малому и среднему бизнесу) восстановить бизнес-активности и преодолеть последствия войны в Украине.

В целом речь идет о двух направлениях поддержки:

  • индивидуальная денежная помощь для поддержки инициатив микробизнеса (гранты до 2 600 долларов);
  • финансовая помощь для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от войны (гранты до 20 000 долларов).
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Кто может получить до 20 000 долларов

Получить финансовую помощь для приобретения основных производственных средств (до 20 000 долларов) могут бизнесы, которые пострадали от войны и находятся на территории:

  • города Киева;
  • Киевской области;
  • Черниговской области;
  • Днепропетровской области;
  • Одесская область.

"За исключением районов, где продолжаются активные боевые действия, а также районов с ограниченным доступом или высоким риском для жизни и ведения бизнес-деятельности", - уточняется на портале Mercy Corps ERP.

На какие территории распространяется программа (инфографика: uerp.mercycorps.org)

При каких условиях можно принять участие в программе

В КГДА рассказали (ссылаясь на данные ОО "Вест Юкрейн Диджитал" и Mercy Corps), что принять участие в программе поддержки и получить средства на восстановление и расширение можно при условии:

  • официальной регистрации бизнеса;
  • ведения деятельности в определенных программой регионах;
  • наличия не менее одного работника;
  • наличия бизнеса, который функционирует (не в состоянии банкротства или ликвидации);
  • отсутствия задолженностей, судебных решений и связей с подсанкционными лицами;
  • создания или сохранения от трех рабочих мест для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) или местного населения;
  • наличия опыта ведения бизнеса;
  • инвестиции собственных средств в реализацию поданной бизнес-идеи.
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Как отбирают участников и где зарегистрироваться

Украинцам рассказали, что с 2023 года поддержку в рамках программы уже получили 116 малых и средних предприятий, которые создали в целом 245 рабочих мест.

В настоящее время прием заявок на грантовую программу - продолжается.

При этом предприниматели должны предложить бизнес-идею, которая предусматривает:

  • увеличение прибыли;
  • создание либо сохранение рабочих мест.

"Участников отбирают на конкурсной основе", - объяснили в КГГА.

Зарегистрироваться, чтобы принять участие в конкурсе, можно онлайн - по соответствующей ссылке.

Уточняется, что в связи с большим количеством запросов, обработка форм-анкет может занимать до шести недель с момента подачи.

За дополнительной информацией насчет участия в программе гражданам советуют обращаться в ОО "Вест Юкрейн Диджитал" по телефону: +38 (097) 059-51-88.

Напомним, ранее мы рассказывали про деньги на старт и развитие собственного бизнеса - как получить грант до 1 млн гривен в 2026 году.

Кроме того, мы объясняли, как украинцам привлечь от 10 000 долларов на собственный бизнес и почему большинство заявок отклоняют.

Читайте также, как пострадавший от обстрелов бизнес может получить помощь от государства (до 16 млн гривен).

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