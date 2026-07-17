Украинцам дают до 20 000 долларов на восстановление бизнеса: кто и как может получить

Главное: Суть программы : бизнесы, пострадавшие от войны, могут получить до 20 000 долларов на восстановление или расширение деятельности в рамках программы ERP.

: бизнесы, пострадавшие от войны, могут получить до 20 000 долларов на восстановление или расширение деятельности в рамках программы ERP. Целевые регионы : программа действует в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Днепропетровской и Одесской областях (за исключением территорий с активными боевыми действиями).

: программа действует в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Днепропетровской и Одесской областях (за исключением территорий с активными боевыми действиями). Основные требования : обязательными являются официальная регистрация, наличие работников, опыт ведения бизнеса и готовность инвестировать собственные средства.

: обязательными являются официальная регистрация, наличие работников, опыт ведения бизнеса и готовность инвестировать собственные средства. Условие для команды : предприниматель должен обязаться создать (или сохранить) минимум три рабочих места для местных жителей или ВПЛ.

: предприниматель должен обязаться создать (или сохранить) минимум три рабочих места для местных жителей или ВПЛ. Процесс отбора: участников выбирают на конкурсной основе, а рассмотрение поданных онлайн заявок может длиться до 6 недель из-за большого количества желающих.

О какой программе идет речь

Программа поддержки экономической устойчивости Украины (ERP) реализуется:

международной гуманитарной организацией Mercy Corps (которая в сентябре 2026 года сменит бренд и станет Prosper Global);

при поддержке Швейцарии (через Швейцарское агентство развития и сотрудничества - SDC).

Ее цель - поддержать и помочь пострадавшему населению (малому и среднему бизнесу) восстановить бизнес-активности и преодолеть последствия войны в Украине.

В целом речь идет о двух направлениях поддержки:

индивидуальная денежная помощь для поддержки инициатив микробизнеса (гранты до 2 600 долларов);

финансовая помощь для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от войны (гранты до 20 000 долларов).

Кто может получить до 20 000 долларов

Получить финансовую помощь для приобретения основных производственных средств (до 20 000 долларов) могут бизнесы, которые пострадали от войны и находятся на территории:

города Киева;

Киевской области;

Черниговской области;

Днепропетровской области;

Одесская область.

"За исключением районов, где продолжаются активные боевые действия, а также районов с ограниченным доступом или высоким риском для жизни и ведения бизнес-деятельности", - уточняется на портале Mercy Corps ERP.

На какие территории распространяется программа (инфографика: uerp.mercycorps.org)

При каких условиях можно принять участие в программе

В КГДА рассказали (ссылаясь на данные ОО "Вест Юкрейн Диджитал" и Mercy Corps), что принять участие в программе поддержки и получить средства на восстановление и расширение можно при условии:

официальной регистрации бизнеса;

ведения деятельности в определенных программой регионах;

наличия не менее одного работника;

наличия бизнеса, который функционирует (не в состоянии банкротства или ликвидации);

отсутствия задолженностей, судебных решений и связей с подсанкционными лицами;

создания или сохранения от трех рабочих мест для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) или местного населения;

наличия опыта ведения бизнеса;

инвестиции собственных средств в реализацию поданной бизнес-идеи.

Читайте также: Украинцам дают гранты на сады и теплицы: от чего зависит сумма и как подать заявку

Как отбирают участников и где зарегистрироваться

Украинцам рассказали, что с 2023 года поддержку в рамках программы уже получили 116 малых и средних предприятий, которые создали в целом 245 рабочих мест.

В настоящее время прием заявок на грантовую программу - продолжается.

При этом предприниматели должны предложить бизнес-идею, которая предусматривает:

увеличение прибыли;

создание либо сохранение рабочих мест.

"Участников отбирают на конкурсной основе", - объяснили в КГГА.

Зарегистрироваться, чтобы принять участие в конкурсе, можно онлайн - по соответствующей ссылке.

Уточняется, что в связи с большим количеством запросов, обработка форм-анкет может занимать до шести недель с момента подачи.

За дополнительной информацией насчет участия в программе гражданам советуют обращаться в ОО "Вест Юкрейн Диджитал" по телефону: +38 (097) 059-51-88.