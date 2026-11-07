Українців запрошують на роботу в нову Агенцію прикладних досліджень: завдання та умови
В Україні створять Агенцію прикладних досліджень, яка поєднає науку та бізнес. Стати частиною її команди деяких спеціалістів запрошують вже зараз.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Міністерства освіти й науки (МОН) України.
Навіщо потрібна Агенція прикладних досліджень
Українцям розповіли, що нова структура - Агенція прикладних досліджень - стане "точкою взаємодії" між:
- українським бізнесом;
- університетами;
- науковими установами.
Вона повинна допомагати підприємствам і вченим - спільно:
- створювати технології;
- випробовувати прототипи;
- впроваджувати розробки у виробництво.
Тобто завдання Агенції - супроводжувати партнерів на всьому шляху:
- від визначення технологічної проблеми підприємства й пошуку наукової команди;
- до практичного застосування результатів та оцінювання їхнього економічного ефекту.
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Чим важлива для України така співпраця
"Технологічна спроможність країни залежить від того, чи вміємо ми створювати власні рішення і впроваджувати їх у виробництво", - розповів міністр освіти й науки України Андрій Бутенко.
Він додав, що для України - це питання економічної стійкості, конкурентоспроможності підприємств.
Причому українські вчені, за словами посадовця, "мають стати повноцінними партнерами бізнесу".
"Тому ми беремо на себе частину ризиків дослідницького етапу і створюємо умови, за яких компаніям вигідно інвестувати в українські розробки", - констатував очільник МОН.
Він зауважив також, що "Агенція прикладних досліджень має закласти основу для тривалого партнерства науки та бізнесу".
"Щоб знання наших вчених перетворювалися на нові виробництва і кваліфіковані робочі місця", - підсумував Бутенко.
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Чим буде займатись Агенція прикладних досліджень
Згідно з рішенням уряду, Агенцію було визначено як структурний підрозділ Державної наукової установи "Український інститут науково-технічної експертизи та інформації" (в межах експериментального проєкту, передбаченого постановою КМУ №1075 від 26 серпня 2026 року).
У МОН уточнили, що цей проєкт поєднує нову інституцію та перший конкурс прикладних досліджень і розробок на замовлення українського бізнесу.
Його основа - чітке технічне завдання та співфінансування:
- компанія визначає потребу та вкладає кошти;
- вчені розробляють рішення;
- держава бере на себе частину витрат дослідницького етапу.
Тобто за кожним таким запитом стоїть конкретне виробниче завдання.
А щоб перетворити його на результат, потрібні:
- узгоджене технічне завдання;
- відповідна наукова експертиза;
- випробування;
- домовленості щодо інтелектуальної власності;
- підготовка до впровадження.
"Саме ці етапи супроводжуватиме Агенція", - констатували в міністерстві.
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Що саме буде робити команда нової Агенції
За даними МОН, робота команди Агенції прикладних досліджень буде охоплювати весь цикл співпраці науки та бізнесу.
Вивчення потреб підприємств і підготовка технологічних запитів.
Спеціалісти будуть аналізувати технологічні й виробничі потреби малого, середнього та великого бізнесу.
Допомагати готувати технічні завдання, збирати їх і перевіряти.
На основі цих потреб Агенція формуватиме пропозиції щодо пріоритетних напрямів конкурсу.
Пошук партнерів і підтримка науковців.
Команда Агенції налагоджуватиме комунікацію між підприємствами, університетами та науковими установами - допомагатиме знаходити партнерів і готувати спільні заявки.
Потенційні учасники зможуть отримати організаційно-методичну та консультаційну підтримку щодо умов конкурсу й порядку подання документів.
Супровід досліджень і перевірка результатів.
Агенція супроводжуватиме виконання спільних прикладних досліджень і науково-технічних розробок, братиме участь у випробуваннях дослідних зразків та прототипів.
Це дасть змогу:
- перевіряти їхню відповідність технічним завданням замовників;
- визначати перспективи практичного використання та комерціалізації.
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Інтелектуальна власність і вихід на ринок.
Фахівці надаватимуть методичну допомогу щодо:
- розподілу майнових прав інтелектуальної власності;
- укладення ліцензійних договорів і договорів про трансфер технологій.
Крім того, команда буде розробляти й реалізовувати стратегії комерціалізації результатів досліджень.
Підтримка інноваційної інфраструктури.
Агенція сприятиме роботі підрозділів із трансферу технологій та інноваційного розвитку університетів і наукових установ, забезпечуватиме їхню координацію.
Окремий напрям - запровадження, адміністрування та розвиток інформаційно-комунікаційної платформи для взаємодії науки й бізнесу.
Оцінювання впровадження та економічного ефекту.
Планується, що команда буде відстежувати, як результати досліджень використовують у виробничих процесах і діяльності підприємств та інших юридичних осіб.
Аналізувати ефективність їхнього впровадження й отриманий економічний ефект.
Агенція здійснюватиме також інші заходи для розвитку партнерств між наукою та реальним сектором економіки, комерціалізації розробок і трансферу технологій.
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Яких спеціалістів запрошують до команди Агенції
Повідомляється, що було відкрито набір спеціалістів на різні посади в команді Агенції прикладних досліджень (детальна інформація - за посиланням у назві кожної вакансії):
- керівник Агенції прикладних досліджень;
- заступник керівника Агенції прикладних досліджень;
- старший науковий співробітник (фахівець з економічних питань трансферу технологій);
- науковий співробітник (фахівець з питань інтелектуальної власності);
- молодший науковий співробітник (фахівець з питань трансферу технологій);
- провідний інженер (фахівець з питань цифрової інфраструктури).
Уточнюється, що робота передбачає:
- повну зайнятість в офісі (в Києві);
- офіційне працевлаштування;
- всі гарантії відповідно до законодавства України.
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Як і до якого числа можна подавати резюме
Для того, щоб стати претендентом на ту чи іншу посаду, необхідно надіслати резюме до 23 листопада 2026 року - на електронну адресу innovations@mon.gov.ua.
У темі листа - обов'язково необхідно зазначити точну назву вакансії, на яку претендує людина.
"Це можливість долучитися до створення нового механізму співпраці науки та бізнесу - допомагати вченим знаходити замовників для своїх компетенцій, а підприємствам отримувати технології для розвитку виробництва", - підсумували в МОН.
Нагадаємо, раніше ми пояснювали, чи планують в Україні скорочувати інститути та звільняти науковців.
Крім того, директор Інституту біології клітини НАН України Костянтин Дмитрук розповів, які важливі наукові розробки створюються у Львові.
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