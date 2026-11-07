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Українців запрошують на роботу в нову Агенцію прикладних досліджень: завдання та умови

10:24 07.11.2026 Сб
5 хв
aimg Ірина Костенко
Українців запрошують на роботу в нову Агенцію прикладних досліджень: завдання та умови Ілюстративне фото (колаж: РБК-Україна)
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В Україні створять Агенцію прикладних досліджень, яка поєднає науку та бізнес. Стати частиною її команди деяких спеціалістів запрошують вже зараз.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Міністерства освіти й науки (МОН) України.

Навіщо потрібна Агенція прикладних досліджень

Українцям розповіли, що нова структура - Агенція прикладних досліджень - стане "точкою взаємодії" між:

  • українським бізнесом;
  • університетами;
  • науковими установами.

Вона повинна допомагати підприємствам і вченим - спільно:

  • створювати технології;
  • випробовувати прототипи;
  • впроваджувати розробки у виробництво.

Тобто завдання Агенції - супроводжувати партнерів на всьому шляху:

  • від визначення технологічної проблеми підприємства й пошуку наукової команди;
  • до практичного застосування результатів та оцінювання їхнього економічного ефекту.

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Чим важлива для України така співпраця

"Технологічна спроможність країни залежить від того, чи вміємо ми створювати власні рішення і впроваджувати їх у виробництво", - розповів міністр освіти й науки України Андрій Бутенко.

Він додав, що для України - це питання економічної стійкості, конкурентоспроможності підприємств.

Причому українські вчені, за словами посадовця, "мають стати повноцінними партнерами бізнесу".

"Тому ми беремо на себе частину ризиків дослідницького етапу і створюємо умови, за яких компаніям вигідно інвестувати в українські розробки", - констатував очільник МОН.

Він зауважив також, що "Агенція прикладних досліджень має закласти основу для тривалого партнерства науки та бізнесу".

"Щоб знання наших вчених перетворювалися на нові виробництва і кваліфіковані робочі місця", - підсумував Бутенко.

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Чим буде займатись Агенція прикладних досліджень

Згідно з рішенням уряду, Агенцію було визначено як структурний підрозділ Державної наукової установи "Український інститут науково-технічної експертизи та інформації" (в межах експериментального проєкту, передбаченого постановою КМУ №1075 від 26 серпня 2026 року).

У МОН уточнили, що цей проєкт поєднує нову інституцію та перший конкурс прикладних досліджень і розробок на замовлення українського бізнесу.

Його основа - чітке технічне завдання та співфінансування:

  • компанія визначає потребу та вкладає кошти;
  • вчені розробляють рішення;
  • держава бере на себе частину витрат дослідницького етапу.

Тобто за кожним таким запитом стоїть конкретне виробниче завдання.

А щоб перетворити його на результат, потрібні:

  • узгоджене технічне завдання;
  • відповідна наукова експертиза;
  • випробування;
  • домовленості щодо інтелектуальної власності;
  • підготовка до впровадження.

"Саме ці етапи супроводжуватиме Агенція", - констатували в міністерстві.

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Що саме буде робити команда нової Агенції

За даними МОН, робота команди Агенції прикладних досліджень буде охоплювати весь цикл співпраці науки та бізнесу.

Вивчення потреб підприємств і підготовка технологічних запитів.

Спеціалісти будуть аналізувати технологічні й виробничі потреби малого, середнього та великого бізнесу.

Допомагати готувати технічні завдання, збирати їх і перевіряти.

На основі цих потреб Агенція формуватиме пропозиції щодо пріоритетних напрямів конкурсу.

Пошук партнерів і підтримка науковців.

Команда Агенції налагоджуватиме комунікацію між підприємствами, університетами та науковими установами - допомагатиме знаходити партнерів і готувати спільні заявки.

Потенційні учасники зможуть отримати організаційно-методичну та консультаційну підтримку щодо умов конкурсу й порядку подання документів.

Супровід досліджень і перевірка результатів.

Агенція супроводжуватиме виконання спільних прикладних досліджень і науково-технічних розробок, братиме участь у випробуваннях дослідних зразків та прототипів.

Це дасть змогу:

  • перевіряти їхню відповідність технічним завданням замовників;
  • визначати перспективи практичного використання та комерціалізації.

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Інтелектуальна власність і вихід на ринок.

Фахівці надаватимуть методичну допомогу щодо:

  • розподілу майнових прав інтелектуальної власності;
  • укладення ліцензійних договорів і договорів про трансфер технологій.

Крім того, команда буде розробляти й реалізовувати стратегії комерціалізації результатів досліджень.

Підтримка інноваційної інфраструктури.

Агенція сприятиме роботі підрозділів із трансферу технологій та інноваційного розвитку університетів і наукових установ, забезпечуватиме їхню координацію.

Окремий напрям - запровадження, адміністрування та розвиток інформаційно-комунікаційної платформи для взаємодії науки й бізнесу.

Оцінювання впровадження та економічного ефекту.

Планується, що команда буде відстежувати, як результати досліджень використовують у виробничих процесах і діяльності підприємств та інших юридичних осіб.

Аналізувати ефективність їхнього впровадження й отриманий економічний ефект.

Агенція здійснюватиме також інші заходи для розвитку партнерств між наукою та реальним сектором економіки, комерціалізації розробок і трансферу технологій.

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Яких спеціалістів запрошують до команди Агенції

Повідомляється, що було відкрито набір спеціалістів на різні посади в команді Агенції прикладних досліджень (детальна інформація - за посиланням у назві кожної вакансії):

Уточнюється, що робота передбачає:

  • повну зайнятість в офісі (в Києві);
  • офіційне працевлаштування;
  • всі гарантії відповідно до законодавства України.

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Як і до якого числа можна подавати резюме

Для того, щоб стати претендентом на ту чи іншу посаду, необхідно надіслати резюме до 23 листопада 2026 року - на електронну адресу innovations@mon.gov.ua.

У темі листа - обов'язково необхідно зазначити точну назву вакансії, на яку претендує людина.

"Це можливість долучитися до створення нового механізму співпраці науки та бізнесу - допомагати вченим знаходити замовників для своїх компетенцій, а підприємствам отримувати технології для розвитку виробництва", - підсумували в МОН.

Нагадаємо, раніше ми пояснювали, чи планують в Україні скорочувати інститути та звільняти науковців.

Крім того, директор Інституту біології клітини НАН України Костянтин Дмитрук розповів, які важливі наукові розробки створюються у Львові.

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