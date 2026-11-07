Украинцев приглашают на работу в новое Агентство прикладных исследований: задачи и условия
В Украине создадут Агентство прикладных исследований, которое объединит науку и бизнес. Стать частью его команды некоторых специалистов приглашают уже сейчас.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на публикацию пресс-службы Министерства образования и науки (МОН) Украины.
Зачем нужно Агентство прикладных исследований
Украинцам рассказали, что новая структура - Агентство прикладных исследований - станет "точкой взаимодействия" между:
- украинским бизнесом;
- университетами;
- научными учреждениями.
Она должна помогать предприятиям и ученым - совместно:
- создавать технологии;
- испытывать прототипы;
- внедрять разработки в производство.
То есть задача Агентства - сопровождать партнеров на всем пути:
- от определения технологической проблемы предприятия и поиска научной команды;
- до практического применения результатов и оценки их экономического эффекта.
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Чем важно для Украины такое сотрудничество
"Технологическая способность страны зависит от того, умеем ли мы создавать собственные решения и внедрять их в производство", - рассказал министр образования и науки Украины Андрей Бутенко.
Он добавил, что для Украины - это вопрос экономической устойчивости, конкурентоспособности предприятий.
Причем украинские ученые, по словам чиновника, "должны стать полноценными партнерами бизнеса".
"Поэтому мы берем на себя часть рисков исследовательского этапа и создаем условия, при которых компаниям выгодно инвестировать в украинские разработки", - констатировал глава МОН.
Он отметил также, что "Агентство прикладных исследований должно заложить основу для длительного партнерства науки и бизнеса".
"Чтобы знания наших ученых превращались в новые производства и квалифицированные рабочие места", - подытожил Бутенко.
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Чем будет заниматься Агентство прикладных исследований
Согласно решению правительства, Агентство было определено как структурное подразделение Государственного научного учреждения "Украинский институт научно-технической экспертизы и информации" (в рамках экспериментального проекта, предусмотренного постановлением КМУ №1075 от 26 августа 2026 года).
В МОН уточнили, что этот проект объединяет новую институцию и первый конкурс прикладных исследований и разработок по заказу украинского бизнеса.
Его основа - четкое техническое задание и софинансирование:
- компания определяет потребность и вкладывает средства;
- ученые разрабатывают решения;
- правительство берет на себя часть расходов исследовательского этапа.
То есть за каждым таким запросом стоит конкретное производственное задание.
А чтобы превратить его в результат, нужны:
- согласованное техническое задание;
- соответствующая научная экспертиза;
- испытания;
- договоренности насчет интеллектуальной собственности;
- подготовка к внедрению.
"Именно эти этапы будет сопровождать Агентство", - констатировали в министерстве.
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Что именно будет делать команда нового Агентства
По данным МОН, работа команды Агентства прикладных исследований будет охватывать весь цикл сотрудничества науки и бизнеса.
Изучение потребностей предприятий и подготовка технологических запросов.
Специалисты будут анализировать технологические и производственные потребности малого, среднего и крупного бизнеса.
Помогать готовить технические задания, собирать их и проверять.
На основе этих потребностей Агентство будет формировать предложения по приоритетным направлениям конкурса.
Поиск партнеров и поддержка ученых.
Команда Агентства будет налаживать коммуникацию между предприятиями, университетами и научными учреждениями - помогать находить партнеров и готовить совместные заявки.
Потенциальные участники смогут получить организационно-методическую и консультационную поддержку условий конкурса и порядка подачи документов.
Сопровождение исследований и проверка результатов.
Агентство будет сопровождать выполнение совместных прикладных исследований и научно-технических разработок, участвовать в испытаниях опытных образцов и прототипов.
Это позволит:
- проверять их соответствие техническим задачам заказчиков;
- определять перспективы практического использования и коммерциализации.
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Интеллектуальная собственность и выход на рынок.
Специалисты будут оказывать методическую помощь:
- по распределению имущественных прав интеллектуальной собственности;
- по заключению лицензионных договоров и договоров о трансфере технологий.
Кроме того, команда будет разрабатывать и реализовывать стратегию коммерциализации результатов исследований.
Поддержка инновационной инфраструктуры.
Агентство будет содействовать работе подразделений по трансферу технологий и инновационному развитию университетов и научных учреждений, обеспечивать их координацию.
Отдельное направление - внедрение, администрирование и развитие информационно-коммуникационной платформы для взаимодействия науки и бизнеса.
Оценка внедрения и экономического эффекта.
Планируется, что команда будет отслеживать, как результаты исследований используются в производственных процессах и деятельности предприятий и других юридических лиц.
Анализировать эффективность их внедрения и экономический эффект.
Агентство будет также осуществлять другие мероприятия для развития партнерств между наукой и реальным сектором экономики, коммерциализации разработок и трансфера технологий.
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Каких специалистов приглашают в команду Агентства
Сообщается, что был открыт набор специалистов на разные должности в команде Агентства прикладных исследований (подробная информация - по ссылке в названии каждой вакансии):
- руководитель Агентства прикладных исследований;
- заместитель руководителя Агентства прикладных исследований;
- старший научный сотрудник (специалист по экономическим вопросам трансфера технологий);
- научный сотрудник (специалист по вопросам интеллектуальной собственности);
- младший научный сотрудник (специалист по трансферу технологий);
- ведущий инженер (специалист по цифровой инфраструктуре).
Уточняется, что работа предусматривает:
- полную занятость в офисе (в Киеве);
- официальное трудоустройство;
- все гарантии в соответствии с законодательством Украины.
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Как и до какого числа можно подавать резюме
Чтобы стать претендентом на ту или иную должность, необходимо отправить резюме до 23 ноября 2026 года - по электронному адресу innovations@mon.gov.ua.
В теме письма - обязательно необходимо указать точное название вакансии, на которую претендует человек.
"Это возможность приобщиться к созданию нового механизма сотрудничества науки и бизнеса - помогать ученым находить заказчиков для своих компетенций, а предприятиям получать технологии для развития производства", - подытожили в МОН.
Напомним, ранее мы объясняли, планируют ли в Украине сокращать институты и увольнять ученых.
Кроме того, директор Института биологии клетки НАН Украины Константин Дмитрук рассказал, какие важные научные разработки создаются во Львове.
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