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ЗСУ вже використовують десятки розробок з ШІ та машинним зором: військові розкрили деталі

10:42 19.08.2026 Ср
2 хв
Як ШІ допомагає військовим на фронті?
aimg Костянтин Широкун
ЗСУ вже використовують десятки розробок з ШІ та машинним зором: військові розкрили деталі Фото: ЗСУ вже використовують десятки розробок з ШІ (Getty Images)
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Сили оборони використовують вже понад 70 зразків різноматіних систем на базі технологій штучного інтелекту та машинного зору для ураження ворожих цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони України.

Нині в Україні більш ніж 200 компаній займаються виробництвом AI-дронів, а на маркетплейсі Brave1 Market захисникам доступні 46 розробок у галузі ШІ, зокрема, модулів розпізнавання цілей, оптичної стабілізації та автоматичного донаведення.

Зазначається, що впровадження цих технологій докорінно змінює принципи застосування безпілотних систем. Нині алгоритмам делегують важливі бойові завдання: від навігації та ідентифікації обʼєктів до автономного ураження цілей. Однак фінальне рішення про вибір цілі та ураження ухвалює людина.

Так, алгоритми машинного зору аналізують рельєф місцевості та орієнтири під бортом, зіставляючи їх із завантаженими картами. Це забезпечує точне позиціювання без сигналу GPS як вдень, так і вночі.

Окрім того, нейромережі аналізують візуальну інформацію, виявляючи техніку та живу силу противника.

Завдяки компʼютерному зору, коли дрон наближається до цілі, він захоплює ціль і продовжує рух до неї автономно. Це дозволяє уражати обʼєкти навіть під час втрати звʼязку з оператором через активну роботу ворожих засобів радіоелектронної боротьби.

Для ефективної роботи алгоритмів необхідні масиви верифікованих даних. Вони є, зокрема, в Brave1 Dataroom – захищеному середовищі, де розробники отримують доступ до структурованих наборів даних для валідації, тренування та файнтюнінга AI-рішень у військовій сфері.

Нагадаємо, американський виробник вперше випускатиме морські дрони Magura, розроблені та випробувані на війні в Україні.

Крім того, український ударний безпілотник "Лютий" перетворили на носія ракет. Його вперше показали на міжнародній виставці в Англії.

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