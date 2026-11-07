Летіли дрони та балістика, основний напрямок удару - Київщина: як ППО відбила нічну атаку РФ

Фото: сили ППО цієї ночі збили 4 ракети та 149 ворожих дронів (Віталій Носач, РБК-Україна)

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У ніч на 7 листопада Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням балістичних ракет та ударних дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Повітряних сил ЗСУ.

Цієї ночі росіяни атакували Украну: ракетами "Іскандер-М"/"Циркон"/KN-23/С-400 (райони пуску - Брянська, Воронезька обл. РФ)

172 ударними безпілотниками типу Shahed (137 із них - реактивні), "Гербера", дронами-імітаторами типу "Пародія" (із напрямків: Міллерово, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ - РФ, ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим - Гвардійське, Чауда). Основний напрямок удару - Київська область. За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 4 ракети "Іскандер-М"/"Циркон"/KN-23/С-400 та 149 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 24 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 10 локаціях.