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Летіли дрони та балістика, основний напрямок удару - Київщина: як ППО відбила нічну атаку РФ

09:32 07.11.2026 Сб
1 хв
aimg Тетяна Степанова
Летіли дрони та балістика, основний напрямок удару - Київщина: як ППО відбила нічну атаку РФ Фото: сили ППО цієї ночі збили 4 ракети та 149 ворожих дронів (Віталій Носач, РБК-Україна)
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У ніч на 7 листопада Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням балістичних ракет та ударних дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Повітряних сил ЗСУ.

Цієї ночі росіяни атакували Украну:

  • ракетами "Іскандер-М"/"Циркон"/KN-23/С-400 (райони пуску - Брянська, Воронезька обл. РФ)
  • 172 ударними безпілотниками типу Shahed (137 із них - реактивні), "Гербера", дронами-імітаторами типу "Пародія" (із напрямків: Міллерово, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ - РФ, ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим - Гвардійське, Чауда).

Основний напрямок удару - Київська область.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 4 ракети "Іскандер-М"/"Циркон"/KN-23/С-400 та 149 ворожих безпілотників.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 24 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 10 локаціях.

Нагадаємо, російські окупанти вночі 7 листопада тричі атакували Київ балістичними ракетами. Під ударом опинилися енергетика, житлові будинки та Північний міст.

Більше про наслідки нічної атаки - у матеріалі РБК-Україна.

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