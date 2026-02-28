Українців закликали утриматися від поїздок в Ізраїль
Громадян України закликали відмовитися від поїздок до Ізраїлю. А тим українцям, що наразі перебувають на території країни, рекомендують мінімізувати пересування та уникати місць масового скупчення людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України та пресслужбу посольства України в Ізраїлі.
У зв’язку із загостренням безпекової ситуації на Близькому Сході та загрозою ракетних атак, МЗС рекомендує громадянам України до стабілізації ситуації утриматися від поїздок до Ізраїлю та нагадало про дійсну рекомендацію утриматися від поїздок до Ірану і залишити її територію, оприлюднену на початку січня.
Усім українцям, які перебувають в країнах регіону, рекомендують зберігати пильність, уважно стежити за повідомленнями місцевих компетентних органів країн перебування, неухильно дотримуватися заходів безпеки, завжди мати при собі документи, що посвідчують особу.
Громадянам України, які вже перебувають на території Ізраїлю, рекомендується:
- неухильно дотримуватися вказівок Командування тилу Ізраїлю;
- постійно відстежувати офіційні повідомлення місцевої влади та Посольства України в Ізраїлі;
- мінімізувати пересування та уникати місць масового скупчення людей;
- завчасно з’ясувати розташування найближчих укриттів.
Загострення на Близькому Сході
Нагадаємо, сьогодні, 28 лютого, Ізраїль завдав превентивного удару по Ірану для усунення загроз безпеці.
Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив про запровадження "негайного стану надзвичайної ситуації по всій країні". За його словами, превентивний удар по Ірану був необхідний для нейтралізації існуючих загроз державі Ізраїль.
Атака на Іран є спільною операцією Ізраїлю та США.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати розпочали військову кампанію в Ірані для усунення загроз з боку чинного режиму. Основною метою операції названо захист американського народу та союзників.
Серед цілей сьогоднішнього удару Ізраїлю та США по Ірану були верховний лідер Алі Хаменеї президент Масуд Пезешкіян та інші топ-посадовці країни.
У відповідь Іран випустив ракети у бік території Ізраїлю. Системи протиповітряної оборони вже працюють над перехопленням цілей.
Ізраїльський прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу звернувся до громадян на тлі взаємних ударів Ірану та Ізраїлю вранці 28 лютого і закликав до витримки в найближчі дні.
Також Тегеран завдав ударів по віськових об'єктах США у Бахрейні, Катарі, ОАЕ та Кувейті.