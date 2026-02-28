Іран атакував Ізраїль ракетами: ППО працює на перехоплення

Іран випустив ракети у бік території Ізраїлю. Системи протиповітряної оборони вже працюють над перехопленням цілей, а громадян закликають негайно пройти в укриття

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Робота ППО та заходи безпеки

За даними військових, зафіксовано пуски ракет з боку Ірану. Наразі оборонні системи країни задіяні для відбиття загрози та перехоплення повітряних цілей.

Командування тилу розіслало термінові попередження безпосередньо на мобільні телефони мешканців релевантних районів. Громадян просять діяти відповідально та суворо дотримуватися інструкцій, оскільки це рятує життя.

Інструкції для населення

Військові наголошують, що після отримання сигналу тривоги необхідно негайно увійти до захищеного приміщення.

"Залишатися в укриттях потрібно до подальшого повідомлення. Покидати захищений простір дозволено лише після отримання відповідних вказівок від Командування тилу", - йдеться у повідомленні ЦАХАЛ.

Пізніше в ЦАХАЛ заявили, що в декількох районах Ізраїлю пролунали сирени після виявлення ракет, запущених з Ірану в бік Держави Ізраїль.

В даний час Повітряні сили Ізраїлю здійснюють операції з перехоплення та ураження загроз, де це необхідно для усунення небезпеки.