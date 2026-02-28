Удари по Ірану: у прицілі атаки Ізраїлю був верховний лідер, - ЗМІ
Серед цілей сьогоднішнього удару Ізраїлю та США по Ірану були верховний лідер Алі Хаменеї президент Масуд Пезешкіян та інші топ-посадовці країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста Axios Барака Равіда та Reuters.
Читайте також: Війна на знищення режиму? Чому США та Ізраїль почали масовану атаку на Іран
"Ізраїльські офіційні особи стверджують, що серед цілей нападів були Верховний лідер Ірану Хаменеї, президент Пезешкіан та інші високопосадовці політичного та військового керівництва Ірану. Результати нападів досі незрозумілі", - написав журналіст Axios.
Водночас повідомляється,що ціль операції США - іранська ракетна програма.
Також, як повідомив журналіс з посиланням на американського військового чиновника, удари завдаються по пускових установках на території Ірану.
Джерело, обізнане з ситуацією, раніше повідомило Reuters, що Хаменеї не перебував у Тегерані і був перевезений у безпечне місце.
Іранське джерело, наближене до влади, заявило, що в результаті ударів загинули кілька високопоставлених командирів Революційної гвардії та політичних діячів.
Іранські ЗМІ також повідомили, що міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі в безпеці.
Удар по Ірану
Нагадаємо, сьогодні, 28 лютого, Ізраїль розпочав превентивну атаку на Іран для усунення загроз безпеці. Через загрозу ударів у відповідь по всій країні оголошено надзвичайний стан, а громадян закликають перебувати поблизу укриттів.
Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив про запровадження "негайного стану надзвичайної ситуації по всій країні". За його словами, превентивний удар по Ірану був необхідний для нейтралізації існуючих загроз державі Ізраїль.
Відомо, що атака на Іран є спільною операцією Ізраїлю та США.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати розпочали військову кампанію в Ірані для усунення загроз з боку чинного режиму. Основною метою операції названо захист американського народу та союзників.
У відповідь Іран випустив ракети у бік території Ізраїлю. Системи протиповітряної оборони вже працюють над перехопленням цілей.