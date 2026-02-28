Удари по Ірану: у прицілі атаки Ізраїлю був верховний лідер, - ЗМІ

Серед цілей сьогоднішнього удару Ізраїлю та США по Ірану були верховний лідер Алі Хаменеї президент Масуд Пезешкіян та інші топ-посадовці країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста Axios Барака Равіда та Reuters .

"Ізраїльські офіційні особи стверджують, що серед цілей нападів були Верховний лідер Ірану Хаменеї, президент Пезешкіан та інші високопосадовці політичного та військового керівництва Ірану. Результати нападів досі незрозумілі", - написав журналіст Axios.

Водночас повідомляється,що ціль операції США - іранська ракетна програма.

Також, як повідомив журналіс з посиланням на американського військового чиновника, удари завдаються по пускових установках на території Ірану.

Джерело, обізнане з ситуацією, раніше повідомило Reuters, що Хаменеї не перебував у Тегерані і був перевезений у безпечне місце.

Іранське джерело, наближене до влади, заявило, що в результаті ударів загинули кілька високопоставлених командирів Революційної гвардії та політичних діячів.

Іранські ЗМІ також повідомили, що міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі в безпеці.