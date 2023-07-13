Українців попереджають про можливі дронові атаки РФ через нові поставки з Ірану

"Рівень ракетної загрози залишається надзвичайно високим, на тлі нових поставок вантажними бортами з Ірану, не виключені і дронові атаки", - сказано у повідомленні.

Також зазначається, що Росія тримає у Чорному морі 9 кораблів, а в Азовському - 3.

При цьому у Чорному морі перебуває 2 надводних та 1 підводний. Загальне спорядження - до 18 ракет типу "Калібр".

З огляду на це українців закликають не нехтувати попередженнями про повітряну небезпеку, переходити в укриття. Також не слід наближатися до невідомих та підозрілих предметів - у такому разі потрібно викликати спеціалістів.

Нічна атака по Україні

Сьогодні вночі росіяни завдали масованого комбінованого удару по українських містах з використанням крилатих ракет та дронів-камікадзе. Вибухи пролунали у Києві, Запоріжжі, Хмельницькому та Кропивницькому. Внаслідок обстрілу є руйнування та поранені.

Зокрема, через падіння уламків на столицю поранення отримали чотири особи.

У Повітряних силах повідомили, що окупанти атакували столицю 20 дронами, двома крилатими ракетами "Калібр" та однією балістичною ракетою "Іскандер-М". При цьому українські війська збили усі ворожі дрони та дві крилаті ракети.

Постачання іранської зброї до Росії

Росія використовує іранські дрони для завдання ударів по території України. Захід неодноразово заявляв, що Росія домовилася з Тегераном про постачання безпілотників, але Москва та Іран довгий час всіляко відкидали ці звинувачення.

Після надання реальних доказів застосування РФ дронів іранського виробництва Тегеран змінив позицію та визнав свою причетність.

Британська розвідка повідомляла, що РФ перейшла від отримання невеликих іранських партій дронів повітряним транспортом на великі партії за допомогою кораблів з Ірану через Каспійське море.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.