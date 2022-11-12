Чому Іран визнав поставки зброї Росії: у розвідці дали пояснення
Після того, як Україна представила реальні докази застосування іранського озброєння Росією в Україні, Тегеран змінив позицію та визнав свою причетність до поставок зброї в РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар представника Головного управління розвідки Міноборони України Вадима Скібіцького програмі Військового телебачення України "Під прицілом".
За його словами, в Україні розуміють загрозу застосування балістичних ракет проти нашої держави, тому сьогодні дуже активна позиція дипломатії, воєнної розвідки та інших структур, які наполегливо працюють, щоб довести світовій спільноті наскільки небезпечним є постачання Іраном озброєнь до Росії.
"Таким чином ви ж бачите яким чином змінилась навіть позиція Ірану. Спочатку вони говорили, що нічого не поставляли, повністю було ігнорування цього питання, ні в якому разі ми не постачали, а зараз позиція змінилася, бо є реальні докази, що це іранське виробництво, воно продемонстроване, ідуть окремі переговори з цього питання і Іран визнав - так, постачали", - навів приклад представник ГУР.
Водночас як додав Скібіцький, все ж таки інформація подається буцімто це було до початку війни, це були малі партії і т. ін. Але в руки розвідників потрапили дрони, в яких знайшли деталі, що були виготовлені вже після лютого 2022 року.
Як повідомлялось, 5 листопада міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір Абдоллахіян вперше визнав допомогу Тегерана Росії безпілотниками. Однак, нібито, передача БПЛА відбувалась ще до початку повномасштабної війни в Україні.
Виявилось, що Іран продовжує постачати своє озброєння до Росії, яке застосовують для ударів по цивільним об'єктам України. Транспортування здійснюється за допомогою літаків та кораблів.
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