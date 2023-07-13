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Нічна атака по Україні: сили ППО знищили 20 ворожих дронів та 2 ракети "Калібр"

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Україна, Четвер 13 липня 2023 08:20
Нічна атака по Україні: сили ППО знищили 20 ворожих дронів та 2 ракети "Калібр" Фото: сили ППО знищили 20 ворожих дронів та 2 ракети "Калібр" під час нічної атаки по Україні (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Цієї ночі російські окупанти знову атакували Україну. Сили ППО збили 20 іранських дронів Shahed-136/131, а також дві крилаті ракети "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що ворог атакував дронами з північно-східного напрямку (Курськ) та південно-східного (Приморсько-Ахтарськ, Краснодарський край).

Також РФ застосувала дві крилаті ракети "Калібр" з Чорного моря та одну балістичну - "Іскандер-М" (Джанкой, Крим).

"В результаті бойової роботи усі 20 ударних дронів знищено, переважно у Київській області. Також на різних напрямках знищено дві крилаті ракети "Калібр". Стосовно наслідків пуску ракети з ОТРК "Іскандер-М" інформація уточнюється", - повідомили в Повітряних силах.

Зокрема, у Миколаївській області сили ППО збили одну ракету "Калібр" та чотири дрони-камікадзе типу Shahed 136/131.

Нічна атака по Україні

Війська РФ завдали чергового масованого комбінованого удару по містах України з використанням крилатих ракет і дронів-камікадзе цієї ночі. Вибухи пролунали у столиці, Запоріжжі, Хмельницькому та Кропивницькому. В результаті атаки є руйнування, поранені та вбитий.

Внаслідок нічної атаки дронів-камікадзе на столицю поранення отримали чотири особи. Також мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Подільському районі під час гасіння загоряння у багатоквартирному житловому будинку виявили тіло загиблого.

У КМВА повідомили, що вночі внаслідок ворожої атаки випадки падіння уламків зафіксовано у Дарницькому, Солом'янському, Шевченківському, Оболонському та Подільському районах міста.

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Війна Росії проти України дрони ракетна атака ПВО
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