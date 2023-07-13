Украинцев предупреждают о возможных дроновых атаках РФ из-за новых поставок из Ирана

"Уровень ракетной угрозы остается чрезвычайно высоким, на фоне новых поставок грузовыми бортами из Ирана, не исключены и дроновые атаки", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Россия держит в Черном море 9 кораблей, а в Азовском - 3.

При этом в Черном море находится 2 надводных и 1 подводный. Общее снаряжение - до 18 ракет типа "Калибр".

Учитывая это, украинцев призывают не пренебрегать предупреждениями о воздушной опасности, переходить в укрытия. Также не следует приближаться к неизвестным и подозрительным предметам - в таком случае нужно вызывать специалистов.

Ночная атака по Украине

Сегодня ночью россияне нанесли массированный комбинированный удар по украинским городам с использованием крылатых ракет и дронов-камикадзе. Взрывы раздались в Киеве, Запорожье, Хмельницком и Кропивницком. В результате обстрела есть разрушения и раненые.

В частности, из-за падения обломков на столицу ранения получили четыре человека.

В Воздушных силах сообщили, что оккупанты атаковали столицу 20 дронами, двумя крылатыми ракетами "Калибр" и одной баллистической ракетой "Искандер-М". При этом украинские войска сбили все вражеские дроны и две крылатые ракеты.

Поставки иранского оружия в Россию

Россия использует иранские дроны для нанесения ударов по территории Украины. Запад неоднократно заявлял о том, что Россия договорилась с Тегераном о поставках беспилотников, но Москва и Иран долгое время всячески отвергали эти обвинения.

После предоставления реальных доказательств применения РФ дронов иранского производства Тегеран изменил позицию и признал свою причастность.

Британская разведка сообщала, что РФ перешла от получения небольших иранских партий дронов воздушным транспортом в более крупные партии с помощью кораблей из Ирана через Каспийское море.

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