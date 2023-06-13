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Британська розвідка виявила маршрут великих поставок іранських дронів-камікадзе до Росії

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Україна, Вівторок 13 червня 2023 09:15
Британська розвідка виявила маршрут великих поставок іранських дронів-камікадзе до Росії Фото: Іран постачає Росії дрони-камікадзе через Каспійське море (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

В останні місяці Росія працювала над забезпеченням довгострокових та великих поставок безпілотних літальних апаратів односторонньої дії (OWA-UAV). Поставляючи цю зброю, Іран продовжує порушувати резолюцію 2231 Ради Безпеки ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, Росія перейшла від отримання невеликих іранських партій БПЛА повітряним транспортом до більших партій за допомогою кораблів з Ірану через Каспійське море.

За даними британської розвідки, цей міжнародний транзитний коридор Північ-Південь набув значно більшого значення після вторгнення. Він дозволяє Росії отримати доступ до азіатських ринків, у тому числі до поставок зброї, способами, які, як вона сподівається, менш уразливими для міжнародних санкцій.

"Росія також працює над тим, щоб почати внутрішнє виробництво БПЛА, майже напевно за допомогою Ірану. Росія, швидше за все, інвестує в БПЛА, тому що вони забезпечують Росії відносно дешевий ударний потенціал великої дальності в той час, коли вона витратила більшу частину своїх запасів крилатих ракет в Україні", - зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, Росія протягом травня 2023 року запустила понад 300 іранських безпілотних літальних апаратів під час атак проти України. Росія запускає так багато БПЛА, намагаючись змусити Україну використати цінні ракети ППО.

За даними британської розвідки, Росія навряд чи досягла помітного успіху: Україна нейтралізувала не менше 90% БПЛА, що наближаються, в основному використовуючи свої старі та дешевші засоби ППО та електронні перешкоди.

Як показало розслідування CNN, іранські дрони, які атакують Україну, створені на вкрадених західних технологіях.

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