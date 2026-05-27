Українці можуть повернути частину грошей за навчання: як оформити податкову знижку

Українці, які у 2025 році платили за навчання себе або родичів, можуть повернути частину сплаченого податку на доходи фізичних осіб (ПДФО). Для цього потрібно оформити податкову знижку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз’яснення Головного управління Державної податкової служби в Миколаївській області.

Головне: Суть пільги: Українці, які у 2025 році оплачували власне навчання або навчання близьких родичів, можуть повернути 18% від витраченої суми.

Українці, які у 2025 році оплачували власне навчання або навчання близьких родичів, можуть повернути 18% від витраченої суми. Хто має право: Офіційно працевлаштовані громадяни, які отримували білу зарплату та сплачували з неї податки.

Офіційно працевлаштовані громадяни, які отримували білу зарплату та сплачували з неї податки. Які заклади підходять: Гроші повертають за оплату контрактів у дитсадках, школах, профтехучилищах та вишах (ЗВО).

Гроші повертають за оплату контрактів у дитсадках, школах, профтехучилищах та вишах (ЗВО). За кого можна повернути: За себе, дітей, чоловіка/дружину, а також за батьків.

За себе, дітей, чоловіка/дружину, а також за батьків. Як подати заяву: Необхідно заповнити податкову декларацію разом із розрахунком знижки особисто, поштою або онлайн через Електронний кабінет платника.

Необхідно заповнити податкову декларацію разом із розрахунком знижки особисто, поштою або онлайн через Електронний кабінет платника. Дедлайн: Подати документи за 2025 рік потрібно до 31 грудня 2026 року.

Хто може отримати податкову знижку

Право на повернення частини коштів мають громадяни, які:

офіційно працювали у 2025 році;

отримували зарплату та сплачували ПДФО;

оплачували навчання.

Податкову знижку можна оформити за оплату:

власного навчання;

навчання дитини;

чоловіка або дружини;

батьків;

інших членів сім’ї першого ступеня споріднення.

Йдеться про оплату навчання у:

дитсадках;

школах;

профтехучилищах;

закладах вищої освіти.

Скільки грошей можна повернути

Сума повернення залежить від того, скільки людина витратила на навчання та який обсяг податків сплатила із зарплати.

Наприклад, якщо за рік на навчання витратили 30 тисяч гривень, а ставка ПДФО становить 18%, то повернути можна орієнтовно до 5400 гривень.

У податковій пояснюють, що фактично йдеться про повернення частини раніше сплаченого податку.

Які документи потрібні

Для оформлення податкової знижки необхідно підготувати:

копію паспорта та ідентифікаційного коду;

довідку про доходи від роботодавця;

копію договору з навчальним закладом;

чеки, квитанції або платіжні документи про оплату;

документи про родинні зв’язки - за потреби;

реквізити банківського рахунку.

Як подати заявку

Українцям потрібно подати:

декларацію про майновий стан і доходи;

додаток із розрахунком податкової знижки.

Зробити це можна:

через електронний кабінет платника податків;

особисто у податковій;

поштою.

Важливий термін

Подати декларацію за витратами на навчання у 2025 році можна до 31 грудня 2026 року включно.

У ДПС наголошують: якщо не скористатися правом на податкову знижку вчасно, перенести його на наступні роки вже не можна.

Після перевірки декларації податкова служба перерахує кошти на банківський рахунок заявника.