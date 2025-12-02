ua en ru
Вт, 02 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Освіта

Дітям ветеранів компенсують повну вартість навчання: хто може отримати гроші і як оформити

Вівторок 02 грудня 2025 12:24
UA EN RU
Дітям ветеранів компенсують повну вартість навчання: хто може отримати гроші і як оформити Фото: Дітям військових компенсують вартість навчання (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва, Катерина Гончарова

Уряд продовжує розширювати підтримку родин українських захисників. Однією з ключових ініціатив стала програма грошової компенсації вартості навчання для дітей ветеранів та загиблих Героїв.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповіла міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова.

За її словами, мета програми - дати дітям учасників бойових дій можливість здобувати освіту в Україні без фінансових бар’єрів. Держава компенсує 100% вартості фахової та передфахової вищої освіти, якщо дитина не потрапила на бюджет.

"Це можливість мріяти й будувати своє майбутнє в Україні. Не всі діти можуть вступити на державне замовлення, тому уряд погодив повну компенсацію вартості навчання", - пояснила Калмикова.

Скільки дітей уже скористалися програмою

За перший рік роботи ініціативи видано понад 10 тисяч сертифікатів у "Дії", а понад 6 тисяч дітей уже отримали відшкодування за 2024-2025 навчальний рік.

Після завершення процесу переведення вступників на бюджет Міністерством освіти уряд відкриє прийом заявок на навчальний рік 2026.

Скористатися заявкою можна:

  • у застосунку "Дія" потрібно отримати відповідний сертифікат;
  • подати заяву на відшкодування після підтвердження факту оплати навчання;
  • отримати компенсацію на вартість навчання у фахових та передфахових ЗВО.

Міністерка зазначає, що інтерес до програми дуже високий, і діти ветеранів обирають найрізноманітніші спеціальності.

"Україні потрібно не лише воювати та захищатися, а й розбудовувати своє майбутнє. І освіта дітей наших захисників - важлива частина цього процесу", - додала вона.

Раніше РБК-Україна писало, які пільги мають діти військових і ветеранів. Вони мають право на безкоштовне навчання, соціальні стипендії, проживання в гуртожитку, а також компенсацію вартості контракту через програму Мінветеранів. Окремо діти захисників можуть претендувати на переведення на бюджет та пільгові довгострокові кредити на освіту.

Також ми розповідали, що в Україні запустили безкоштовні курси з вивчення української мови для ветеранів, їхніх родин та сімей загиблих захисників. На Національній платформі доступні онлайн- і офлайн-курси та мобільні застосунки, якими можуть скористатися всі охочі. Ініціатива покликана підтримати розвиток української мови та національної ідентичності.

Читайте РБК-Україна в Google News
Студенти Військовий
Новини
Затримано колишнього топпосадовця "Енергоатому": його підозрюють у зв'язках з Росією
Затримано колишнього топпосадовця "Енергоатому": його підозрюють у зв'язках з Росією
Аналітика
Кінець епохи Єрмака. Чому Зеленський звільнив главу ОП і що це змінить
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Кінець епохи Єрмака. Чому Зеленський звільнив главу ОП і що це змінить