Дітям ветеранів компенсують повну вартість навчання: хто може отримати гроші і як оформити

Уряд продовжує розширювати підтримку родин українських захисників. Однією з ключових ініціатив стала програма грошової компенсації вартості навчання для дітей ветеранів та загиблих Героїв.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповіла міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова.

За її словами, мета програми - дати дітям учасників бойових дій можливість здобувати освіту в Україні без фінансових бар’єрів. Держава компенсує 100% вартості фахової та передфахової вищої освіти, якщо дитина не потрапила на бюджет.

"Це можливість мріяти й будувати своє майбутнє в Україні. Не всі діти можуть вступити на державне замовлення, тому уряд погодив повну компенсацію вартості навчання", - пояснила Калмикова.

Скільки дітей уже скористалися програмою

За перший рік роботи ініціативи видано понад 10 тисяч сертифікатів у "Дії", а понад 6 тисяч дітей уже отримали відшкодування за 2024-2025 навчальний рік.

Після завершення процесу переведення вступників на бюджет Міністерством освіти уряд відкриє прийом заявок на навчальний рік 2026.

Скористатися заявкою можна:

у застосунку "Дія" потрібно отримати відповідний сертифікат;

подати заяву на відшкодування після підтвердження факту оплати навчання;

отримати компенсацію на вартість навчання у фахових та передфахових ЗВО.

Міністерка зазначає, що інтерес до програми дуже високий, і діти ветеранів обирають найрізноманітніші спеціальності.

"Україні потрібно не лише воювати та захищатися, а й розбудовувати своє майбутнє. І освіта дітей наших захисників - важлива частина цього процесу", - додала вона.