Українські дрони вперше атакували Омський НПЗ - найбільший у Росії (яскраві кадри)

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Дрони завдали удару по одному з ключових нафтопереробних підприємств Росії, яке щороку постачає мільйони тонн палива для військової техніки ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву губернатора Омської області Віталія Хоценка та повідомлення очевидців в соцмережах.

Найбільший нафтозавод Росії під ударом Сили оборони уразили Омський нафтопереробний завод - найбільше нафтопереробне підприємство Росії. Завод переробляє понад 22 мільйони тонн нафти на рік. На підприємстві виробляють бензин, дизельне пальне та авіаційний гас. Це паливо використовує, зокрема, армія країни-агресора. Губернатор Омської області підтвердив атаку безпілотників, однак говорив лише про їх збиття. "Силами протиповітряної оборони Міноборони Росії над Омською областю збито ворожі БПЛА. Наслідки атаки уточнюються. Стежте за інформацією. Довіряйте лише перевіреним джерелам", - написав губернатор. Фото: на опублікованих у мережі кадрах видно щонайменше кілька осередків горіння (t.me/exilenova_plus) Тим часом у соцмережах з'явилися фото та відео з місця події. На них видно не збиття безпілотників, а пожежу безпосередньо на території нафтопереробного заводу. Нагадаємо, сьогодні СБУ разом з іншими підрозділами Сил оборони атакувала нафтопереробні заводи та військові об'єкти в Росії й окупованому Криму.