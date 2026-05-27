Украинцы могут вернуть часть денег за обучение: как оформить налоговую скидку
Украинцы, которые в 2025 году платили за обучение себя или родственников, могут вернуть часть уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Для этого нужно оформить налоговую скидку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Главного управления Государственной налоговой службы в Николаевской области.
Главное:
- Суть льготы: Украинцы, которые в 2025 году оплачивали собственное обучение или обучение близких родственников, могут вернуть 18% от потраченной суммы.
- Кто имеет право: Официально трудоустроенные граждане, которые получали белую зарплату и платили с нее налоги.
- Какие заведения подходят: Деньги возвращают за оплату контрактов в детсадах, школах, профтехучилищах и вузах (ЗВО).
- За кого можно вернуть: За себя, детей, мужа/жену, а также за родителей.
- Как подать заявление: Необходимо заполнить налоговую декларацию вместе с расчетом скидки лично, по почте или онлайн через Электронный кабинет плательщика.
- Дедлайн: Подать документы за 2025 год нужно до 31 декабря 2026 года.
Кто может получить налоговую скидку
Право на возврат части средств имеют граждане, которые:
- официально работали в 2025 году;
- получали зарплату и платили НДФЛ;
- оплачивали обучение.
Налоговую скидку можно оформить за оплату:
- собственного обучения;
- обучение ребенка;
- мужа или жены;
- родителей;
- других членов семьи первой степени родства.
Речь идет об оплате обучения в:
- детсадах;
- школах;
- профтехучилищах;
- учреждениях высшего образования.
Сколько денег можно вернуть
Сумма возврата зависит от того, сколько человек потратил на обучение и какой объем налогов уплатил с зарплаты.
Например, если за год на обучение потратили 30 тысяч гривен, а ставка НДФЛ составляет 18%, то вернуть можно ориентировочно до 5400 гривен.
В налоговой объясняют, что фактически речь идет о возврате части ранее уплаченного налога.
Какие документы нужны
Для оформления налоговой скидки необходимо подготовить:
- копию паспорта и идентификационного кода;
- справку о доходах от работодателя;
- копию договора с учебным заведением;
- чеки, квитанции или платежные документы об оплате;
- документы о родственных связях - при необходимости;
- реквизиты банковского счета.
Как подать заявку
Украинцам нужно подать:
- декларацию об имущественном состоянии и доходах;
- приложение с расчетом налоговой скидки.
Сделать это можно:
- через электронный кабинет налогоплательщика;
- лично в налоговой;
- по почте.
Важный срок
Подать декларацию по расходам на обучение в 2025 году можно до 31 декабря 2026 года включительно.
В ГНС отмечают: если не воспользоваться правом на налоговую скидку вовремя, перенести его на последующие годы уже нельзя.
После проверки декларации налоговая служба перечислит средства на банковский счет заявителя.
Ранее РБК-Украина писало, что после прошлогоднего повышения стоимости контрактного обучения на 30% в 2026 году цены могут вырасти снова. В МОН объясняют это повышением зарплат преподавателям и необходимостью обеспечить качественное образование и удержать ученых в Украине. В то же время для прифронтовых и перемещенных вузов предусмотрели дополнительное государственное финансирование, чтобы не перекладывать все расходы на студентов.
Также мы рассказывали, что поступающим на контракт советуют внимательно читать договоры с университетами, поскольку вузы могут индексировать стоимость обучения во время учебного процесса.