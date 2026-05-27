Украинцы могут вернуть часть денег за обучение: как оформить налоговую скидку

12:06 27.05.2026 Ср
В налоговой напомнили о важных сроках в 2026 году
Татьяна Веремеева
Фото: Украинцы могут вернуть часть денег за обучение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Украинцы, которые в 2025 году платили за обучение себя или родственников, могут вернуть часть уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Для этого нужно оформить налоговую скидку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Главного управления Государственной налоговой службы в Николаевской области.

Главное:

  • Суть льготы: Украинцы, которые в 2025 году оплачивали собственное обучение или обучение близких родственников, могут вернуть 18% от потраченной суммы.
  • Кто имеет право: Официально трудоустроенные граждане, которые получали белую зарплату и платили с нее налоги.
  • Какие заведения подходят: Деньги возвращают за оплату контрактов в детсадах, школах, профтехучилищах и вузах (ЗВО).
  • За кого можно вернуть: За себя, детей, мужа/жену, а также за родителей.
  • Как подать заявление: Необходимо заполнить налоговую декларацию вместе с расчетом скидки лично, по почте или онлайн через Электронный кабинет плательщика.
  • Дедлайн: Подать документы за 2025 год нужно до 31 декабря 2026 года.

Кто может получить налоговую скидку

Право на возврат части средств имеют граждане, которые:

  • официально работали в 2025 году;
  • получали зарплату и платили НДФЛ;
  • оплачивали обучение.

Налоговую скидку можно оформить за оплату:

  • собственного обучения;
  • обучение ребенка;
  • мужа или жены;
  • родителей;
  • других членов семьи первой степени родства.

Речь идет об оплате обучения в:

  • детсадах;
  • школах;
  • профтехучилищах;
  • учреждениях высшего образования.

Сколько денег можно вернуть

Сумма возврата зависит от того, сколько человек потратил на обучение и какой объем налогов уплатил с зарплаты.

Например, если за год на обучение потратили 30 тысяч гривен, а ставка НДФЛ составляет 18%, то вернуть можно ориентировочно до 5400 гривен.

В налоговой объясняют, что фактически речь идет о возврате части ранее уплаченного налога.

Какие документы нужны

Для оформления налоговой скидки необходимо подготовить:

  • копию паспорта и идентификационного кода;
  • справку о доходах от работодателя;
  • копию договора с учебным заведением;
  • чеки, квитанции или платежные документы об оплате;
  • документы о родственных связях - при необходимости;
  • реквизиты банковского счета.

Как подать заявку

Украинцам нужно подать:

  • декларацию об имущественном состоянии и доходах;
  • приложение с расчетом налоговой скидки.

Сделать это можно:

  • через электронный кабинет налогоплательщика;
  • лично в налоговой;
  • по почте.

Важный срок

Подать декларацию по расходам на обучение в 2025 году можно до 31 декабря 2026 года включительно.

В ГНС отмечают: если не воспользоваться правом на налоговую скидку вовремя, перенести его на последующие годы уже нельзя.

После проверки декларации налоговая служба перечислит средства на банковский счет заявителя.

Ранее РБК-Украина писало, что после прошлогоднего повышения стоимости контрактного обучения на 30% в 2026 году цены могут вырасти снова. В МОН объясняют это повышением зарплат преподавателям и необходимостью обеспечить качественное образование и удержать ученых в Украине. В то же время для прифронтовых и перемещенных вузов предусмотрели дополнительное государственное финансирование, чтобы не перекладывать все расходы на студентов.

Также мы рассказывали, что поступающим на контракт советуют внимательно читать договоры с университетами, поскольку вузы могут индексировать стоимость обучения во время учебного процесса.

Россия может атаковать из Беларуси трассу Киев-Чоп и маршруты поставок из Польши, - ISW
