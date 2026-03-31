Чи зростуть ціни на контракт: у МОН зробили заяву щодо вартості навчання у вишах

18:42 31.03.2026 Вт
3 хв
Деякі університети цьогоріч отримують на 10% більше фінансування
aimg Василина Копитко
Попри подорожчання, вища освіта в Україні залишається в рази доступнішою, ніж у Європі (фото: Getty Images)

Після минулорічного стрибка вартості контрактного навчання на 30% у 2026 році можливий новий перегляд цін, хоч цей процес уже "більш-менш збалансований".

Про це заявили представники МОН під час брифінгу, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Читайте також: Вступ-2026: як змінилися правила подачі заяв, розрахунок балів і "вага" творчих іспитів

Головне:

  • Зростання зарплат викладачів: підвищення оплати педагогам безпосередньо впливає на формування ціни контрактної форми.
  • Демпінг неможливий: Заклади вищої освіти зобов'язані забезпечувати "адекватну ціну", щоб утримувати наукові кадри та уникати їхнього виїзду за кордон.
  • Пільги для прифронтових регіонів: Переміщені виші та університети іх вразливих регіонів отримали на 10% більше державного фінансування. Ці кошти не враховуються при розрахунку собівартості.
  • Європейський контекст: Попри здорожчання, українська вища освіта залишається в рази дешевшою за аналогічне навчання в країнах ЄС.

Чи підвищать ціни на контракт

За словами заступника міністра освіти і науки Миколи Трофименка, заклади вищої освіти мають забезпечувати адекватну ціну за навчання, орієнтуючись на реальні витрати. Саме це й відбулося торік, що ціни на контракт зросли на 30%.

"Йдеться індикативну собівартість навчання. Така практика у нас продовжується. Закладам вищої освіти необхідно формувати свої спеціальні фонди. З 1 січня у нас підвищилась заробітна плата працівникам освіти на 30%, з 1 вересня буде підвищення ще на 20%. Відповідно, ми не маємо демпінгувати вартість, а забезпечувати адекватну ціну за вищу освіту", - повідомив Трофименко.

Ситуація у прифронтових регіонах

Для університетів, що перебувають у зоні бойових дій або є переміщеними, передбачено окремі механізми підтримки, які дозволяють не перекладати всі витрати на студентів.

  • Фінансування: Цьогоріч бюджетні видатки для таких закладів збільшили на 10%.
  • Розрахунок ціни: Ці додаткові кошти не враховуються під час визначення собівартості контракту.

"Розуміючи, що це може негативно відобразитись на вартості контрактної форми навчання, ми не враховуємо ці гроші в ідентифікуванні собівартості навчання. Ці процеси збалансовані більш-менш. Вартість навчання у наших університетах адекватна", - додав заступник міністра.

Якість та конкурентоспроможність освіти

Директор директорату вищої освіти Олег Шаров наголосив на важливості фінансової стабільності університетів для збереження наукового потенціалу країни.

"Хочу закликати до розуміння одного процесу - дешева вища освіта не буває якісною. Тобто за вищу освіту мають платити дорого - за бюджетників держава, за контрактників - їхні родини. Разом із цим наша освіта в рази дешевша за європейську. Вже зовсім копійчаним навчання ми не можемо зробити, бо тоді наші наукові працівники просто виїдуть за кордон", - підкреслив Шаров.

Читайте також про те, що вступна кампанія 2026 передбачає спрощення процедури для випускників, які здобули середню освіту в країнах Європи. Цьогоріч вперше зараховуватимуть результати закордонних державних іспитів замість НМТ.

Раніше ми писали про те, що для участі у вступній кампанії 2026 року абітурієнтам необхідно подолати мінімальний пороговий бал НМТ - набрати хоча б 100 із 200. Цей результат не є показником високого результату, а лише підтверджує базову підготовку з предмета.

Дають два місяці. Росія висунула новий ультиматум щодо Донбасу, - Зеленський
