Чи вплине "Зимова підтримка" на субсидії і коли чекати виплату? Відповідь Зеленського

В рамках програми "Зимова підтримка" українці можуть отримати разову грошову допомогу, яку можна витратити не лише цього року, а й наступного - до червня.

Як повідомляє РБК-Україна , про це розповів президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення.

За його словами, кошти можна спрямувати на оплату комунальних послуг, придбання ліків, українських продуктів та книг, а також на благодійні внески волонтерам і фондам, що підтримують українську армію.

Для отримання допомоги необхідно оформити заявку через застосунок "Дія" або в "Укрпошті" до 24 грудня. Після подання заявки гроші надійдуть протягом 10 днів.

Також варто зауважити, що отримання цих грошей не впливає на нарахування субсидій: зимова підтримка - це додаткова форма підтримки.

"Кошти на програму є, і минулого року більше 14 мільйонів українців скористалися зимовою підтримкою, тож у цьому році очікуємо теж масштабну користь від програми. Уряд України повністю виконає програму. Якщо потрібна буде додаткова підтримка, додаткове фінансування, забезпечимо", - заявив Зеленський.

