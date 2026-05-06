ua en ru
Ср, 06 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес

Українці масово інвестують в ОВДП: вкладення зросли до рекордного рівня

14:01 06.05.2026 Ср
2 хв
Попит на державні облігації стрімко збільшується – українці та бізнес нарощують інвестиції
aimg Анастасія Мацепа
Українці масово інвестують в ОВДП: вкладення зросли до рекордного рівня Фото: Інвестиції українців в ОВДП досягли історичного максимуму (Getty Images)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

Попит на облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) в Україні продовжує зростати як серед громадян, так і серед бізнесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство фінансів України.

Читайте також: ОВДП, золото чи квартира: як українцям врятувати заощадження від інфляції у 2026 році

Головне:

  • Вкладення українців в ОВДП перевищили 137 млрд грн – це рекорд.
  • Інвестиції бізнесу зросли на 28,5%, громадян – на понад 61% за рік.
  • Середня дохідність становить до 15,67% у гривні.
  • Через ОВДП держава залучила понад 2,2 трлн грн від початку великої війни.

У квітні 2026 року інтерес до державних облігацій суттєво посилився. Обсяг вкладень юридичних осіб зріс на 28,5% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, тоді як інвестиції фізичних осіб збільшилися більш ніж на 61,3%.

Станом на початок травня українці інвестували в ОВДП понад 137,2 млрд грн, що є найвищим показником за всю історію. Водночас бізнес утримує державні облігації на суму понад 221,7 млрд грн.

У квітні Міністерство фінансів провело 12 аукціонів із розміщення ОВДП, залучивши до бюджету 17,3 млрд грн в еквіваленті. Середньозважена дохідність становила 15,67% річних у гривні, 3,23% – у доларах та 3,13% – у євро.

Крім того, відбувся обмінний аукціон: інвесторам запропонували замінити короткі облігації з погашенням у 2026 році на довші – до 2029 року. Це дозволило зменшити навантаження на бюджет у короткостроковій перспективі.

Загалом в обігу перебувають ОВДП на суму понад 2 трлн грн. Найбільшу частку тримають банки (47,09%) та Національний банк України (32,94%). Частка фізичних осіб становить 6,85%.

В умовах війни ОВДП залишаються одним із ключових джерел фінансування державного бюджету – другим за обсягом після міжнародної допомоги. Від початку повномасштабного вторгнення через цей інструмент вже залучено понад 2,2 трлн грн.

Придбати облігації можуть як громадяни, так і бізнес – через банки, брокерів або застосунок «Дія». Мінімальна сума інвестиції починається від 1000 грн, що робить цей інструмент доступним для широкого кола українців.

Читайте також: Чому гривневі облігації кращі за валюту: економіст пояснив вигоду для українців
Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Бізнес ОВГЗ
Новини
Дрони РФ влучили в дитячий садок у центрі Сум: є жертва та поранені (фото, відео)
Дрони РФ влучили в дитячий садок у центрі Сум: є жертва та поранені (фото, відео)
Аналітика
15 років за "потрібну адресу". Репортаж із колонії, де сидять коригувальниці російських ракет
Юлія Акимова, Вероніка Марченко 15 років за "потрібну адресу". Репортаж із колонії, де сидять коригувальниці російських ракет