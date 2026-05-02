ua en ru
Сб, 02 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Фінанси

Чому гривневі облігації кращі за валюту: економіст пояснив вигоду для українців

08:00 02.05.2026 Сб
3 хв
Гривня, долар чи євро: як правильно сформувати інвестиційний портфель у 2026 році
aimg Олександр Бердинських
Різких валютних потрясінь в Україні не очікується (фото: Getty Images)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

Попри очікуване помірне здешевлення гривні до 45 гривень за долар до кінця року, гривневі облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) залишаються вигіднішими за валютні депозити. Причини – вища доходність і відсутність оподаткування.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів голова департаменту корпоративного аналізу ICU Олександр Мартиненко.

Головне:

Найпривабливіший інструмент. Відсутність оподаткування та вища дохідність порівняно з депозитами грає на користь ОВДП

Рекомендована стратегія. Розподілити кошти між гривнею, доларом та євро в рівних частках

Гривня здешевшає на 6% від початку року. На кінець 2026 року очікується 45 гривень за долар

Валютних потрясінь не очікується. Міжнародні резерви НБУ залишатимуться на рівні близько 50 млрд доларів

Золото втрачає статуc "безпечної гавані". Воно може займати невелику частку в портфелі як актив збереження вартості на тривалий термін.

Традиція зберігати заощадження у доларах залишається стійкою серед українців. Але чи виправдана вона сьогодні? На думку Олександра Мартиненка з ICU – відповідь не така однозначна.

"Ставки дохідності ОВДП наразі привабливіші за банківські депозити, а гривневі ОВДП привабливіші ніж валютні депозити – навіть якщо приймати до уваги очікуване нами послаблення гривні", – зазначив економіст.

Додатковий аргумент на користь облігацій держпозики – податкові пільги. На відміну від банківських депозитів і вкладень в інвестиційні фонди, ОВДП не обкладаються податками, що суттєво підвищує їхню реальну дохідність.

Мартиненко радить орієнтуватися на три валюти – гривню, долар і євро – тримаючи в них приблизно рівні частки, залежно від особистих планів витрат. Зокрема, для тих, хто планує поїздки до Європи, частку євро варто збільшити.

Серед інструментів збереження коштів економіст виділяє:

  • ОВДП – найпривабливіший варіант через вищу дохідність і відсутність податків;
  • Банківські депозити – зручний і звичний інструмент, але з нижчою дохідністю;
  • Інвестиційні фонди – дають додаткові можливості, але несуть вищі ризики й оподатковуються;
  • Золото – може займати невелику частку в портфелі як актив збереження вартості на тривалий термін, однак через зростання інтересу приватних інвесторів його ціна стає дедалі волатильнішою, і золото все менше відповідає характеристикам класичної «безпечної гавані».

Водночас ICU прогнозує помірне здешевлення гривні – приблизно на 6% від початку року, до рівня 45 гривень за долар на кінець 2026 року.

При цьому, за словами Мартиненка, різких валютних потрясінь не очікується: міжнародні резерви НБУ залишатимуться на рівні близько 50 млрд доларів, а регулятор продовжуватиме підтримувати ринок інтервенціями.

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
гривні Фінанси ОВГЗ
