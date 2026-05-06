Украинцы массово инвестируют в ОВГЗ: вложения выросли до рекордного уровня

14:01 06.05.2026 Ср
Спрос на государственные облигации стремительно увеличивается - украинцы и бизнес наращивают инвестиции
aimg Анастасия Мацепа
Украинцы массово инвестируют в ОВГЗ: вложения выросли до рекордного уровня Фото: Инвестиции украинцев в ОВГЗ достигли исторического максимума (Getty Images)
Спрос на облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в Украине продолжает расти как среди граждан, так и среди бизнеса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство финансов Украины.

Главное:

  • Вложения украинцев в ОВГЗ превысили 137 млрд грн - это рекорд.
  • Инвестиции бизнеса выросли на 28,5%, граждан - более чем на 61% за год.
  • Средняя доходность составляет до 15,67% в гривне.
  • Через ОВГЗ государство привлекло более 2,2 трлн грн с начала большой войны.

В апреле 2026 года интерес к государственным облигациям существенно усилился. Объем вложений юридических лиц вырос на 28,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тогда как инвестиции физических лиц увеличились более чем на 61,3%.

По состоянию на начало мая украинцы инвестировали в ОВГЗ более 137,2 млрд грн, что является самым высоким показателем за всю историю. В то же время бизнес удерживает государственные облигации на сумму более 221,7 млрд грн.

В апреле Министерство финансов провело 12 аукционов по размещению ОВГЗ, привлекая в бюджет 17,3 млрд грн в эквиваленте. Средневзвешенная доходность составила 15,67% годовых в гривне, 3,23% - в долларах и 3,13% - в евро.

Кроме того, состоялся обменный аукцион: инвесторам предложили заменить короткие облигации с погашением в 2026 году на более длинные - до 2029 года. Это позволило уменьшить нагрузку на бюджет в краткосрочной перспективе.

Всего в обращении находятся ОВГЗ на сумму более 2 трлн грн. Наибольшую долю держат банки (47,09%) и Национальный банк Украины (32,94%). Доля физических лиц составляет 6,85%.

В условиях войны ОВГЗ остаются одним из ключевых источников финансирования государственного бюджета - вторым по объему после международной помощи. С начала полномасштабного вторжения через этот инструмент уже привлечено более 2,2 трлн грн.

Купить облигации могут как граждане, так и бизнес - через банки, брокеров или приложение "Дія". Минимальная сумма инвестиции начинается от 1000 грн, что делает этот инструмент доступным для широкого круга украинцев.

Бизнес ОВГЗ
Дроны РФ попали в детский сад в центре Сум: есть жертва и раненые (фото, видео)
