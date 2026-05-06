Дрони РФ влучили в дитячий садок у центрі Сум (фото, відео)

Сьогодні, 6 травня, російські військовї вдарили дронами по центру Сум та влучили у будівлю дитячого садочку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Сумської ОВА Олега Григорова та в.о. міського голови Сум Артема Кобзаря у Telegram .

Тим часом ЗМІ показали відео з місця удару по дитсадку в Сумах.

Фото: у центрі Сум - дроновий приліт у будівлю дитячого садочка (t.me/kobzarartemsn)

У міській владі уточнили, що зафіксовано влучання двох безпілотників у центральній частині міста - в будівлю дитячого садочка.

"Двома ударними БпЛА росіяни вдарили по цивільній будівлі у центральній частині Сум. Триває рятувальна операція", - йдеться у повідомленні ОВА.

Обстріли України та порушення режиму тиші

Раніше президент Володимир Зеленський оголосив про запровадження режиму тиші з середи, 6 травня.

Він також зазначив, що Україна не отримувала офіційних звернень від Росії щодо перемир’я на 9 травня, про яке повідомляли російські ЗМІ.

Попри це, у ніч на 6 травня російські війська завдали ударів по цивільній та промисловій інфраструктурі в низці регіонів України. Під обстріли потрапили Харків, Дніпро, Запоріжжя та Кривий Ріг, неспокійною була ситуація і на Сумщині.

За даними Повітряних сил ЗСУ, з 18:00 5 травня до 08:00 6 травня Росія атакувала Україну двома балістичними ракетами, однією керованою авіаракетою та 108 ударними дронами.

На порушення режиму тиші вже відреагував міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.