Українці два місяці не отримують національний кешбек: що відбувається і коли буде виплата

Що таке "Національний кешбек"

"Національний кешбек" – це державна ініціатива, яка полягає в частковому поверненні коштів державою за придбані українцями товари вітчизняного виробництва.

Громадяни можуть отримати 10% від вартості покупок, зроблених у межах програми. Мінімально дають дві гривні, максимально можна отримати до 3000 гривень. При цьому кошти нараховуються на спеціальний банківський рахунок. Витратити їх можна буде до кінця 2025 року, після чого залишки на рахунку анулюються.

Затримки виплат

Ще у жовтні українці почали активно повідомляти, що досі не прийшли виплати за "Національним кешбеком" за серпень. У листопаді до цього додалася відсутність виплат за вересень. Виплати за місяць зазвичай нараховуються в кінці наступного місяця. Загалом зараз держава заборгувала учасникам програми за серпень та за вересень.

Це не перший випадок затримок виплат. Так, у травні цього року стало відомо, що затримуються виплати за березень. Тоді в міністерстві також пояснили, що це "найбільша виплата з початку роботи програми" - тоді мова йшла про 443 млн гривень.

Також була затримка з виплатами за грудень 2024 та січень 2025 року - обидві виплати люди почали отримувати тільки наприкінці лютого. В уряді пояснили це "бюджетними особливостями".