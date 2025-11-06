Украинцы два месяца не получают национальный кэшбэк: что происходит и когда будет выплата

Что такое "Национальный кэшбек"

"Национальный кэшбек" - это государственная инициатива, которая заключается в частичном возврате средств государством за приобретенные украинцами товары отечественного производства.

Граждане могут получить 10% от стоимости покупок, сделанных в рамках программы. Минимально дают две гривны, максимально можно получить до 3000 гривен. При этом средства начисляются на специальный банковский счет. Потратить их можно будет до конца 2025 года, после чего остатки на счету аннулируются.

Задержки выплат

Еще в октябре украинцы начали активно сообщать, что до сих пор не пришли выплаты по "Национальному кэшбеку" за август. В ноябре к этому добавилось отсутствие выплат за сентябрь. Выплаты за месяц обычно начисляются в конце следующего месяца. В общем сейчас государство задолжало участникам программы за август и за сентябрь.

Это не первый случай задержек выплат. Так, в мае этого года стало известно, что задерживаются выплаты за март. Тогда в министерстве также объяснили, что это "самая большая выплата с начала работы программы" - тогда речь шла о 443 млн гривен.

Также была задержка с выплатами за декабрь 2024 и январь 2025 года - обе выплаты люди начали получать только в конце февраля. В правительстве объяснили это "бюджетными особенностями".