Украинскую делегацию пригласили в США после встречи Уиткоффа и Путина, - Сибига

Украинскую переговорную группу пригласили посетить США после того, как спецпредставитель американского лидера Стив Уиткофф встретился с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Радио Свобода ".

Сибига после встречи глав МИД стран НАТО рассказал, что руководитель украинской делегации, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров уже созвонился с Уиткоффом после того, как тот встретился с Путиным. По соображениям безопасности детали встречи в Москве не обсуждались.

При этом, по словам министра, Умеров продолжает консультации по поводу мирных переговоров с чиновниками Франции, Британии и Германии. Они координируют позиции и оценивают достигнутый прогресс.

"Что сообщили представители американской делегации, что, по их оценке, разговоры в Москве имели для мирного процесса позитивное значение. Они пригласили украинскую делегацию для продолжения наших разговоров в Америку в ближайшее время", - отметил глава МИД.