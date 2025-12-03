Украинскую делегацию пригласили в США после встречи Уиткоффа и Путина, - Сибига
Украинскую переговорную группу пригласили посетить США после того, как спецпредставитель американского лидера Стив Уиткофф встретился с российским диктатором Владимиром Путиным.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".
Сибига после встречи глав МИД стран НАТО рассказал, что руководитель украинской делегации, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров уже созвонился с Уиткоффом после того, как тот встретился с Путиным. По соображениям безопасности детали встречи в Москве не обсуждались.
При этом, по словам министра, Умеров продолжает консультации по поводу мирных переговоров с чиновниками Франции, Британии и Германии. Они координируют позиции и оценивают достигнутый прогресс.
"Что сообщили представители американской делегации, что, по их оценке, разговоры в Москве имели для мирного процесса позитивное значение. Они пригласили украинскую делегацию для продолжения наших разговоров в Америку в ближайшее время", - отметил глава МИД.
Встреча Уиткоффа и Путина
Напомним, вчера, 2 декабря, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер встретились в Москве с российским диктатором Владимиром Путиным.
Помощник главы Кремля Юрий Ушаков заявил о том, что в ходе встречи компромиссов найдено не было.
Но он добавил, что Вашингтон и Москва видят "огромные перспективы" для взаимодействия.
Также вчера появились слухи о том, что президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с членами американской делегации после того, как они покинут Москву. Но сегодня стало известно, что такую встречу отменили.