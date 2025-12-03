ua en ru
Ср, 03 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Андрій Єрмак Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Зустріч Зеленського з Віткоффом та Кушнером у Брюсселі скасовано, - журналіст

Середа 03 грудня 2025 08:57
UA EN RU
Зустріч Зеленського з Віткоффом та Кушнером у Брюсселі скасовано, - журналіст Фото: Володимир Зеленський та Стів Віткофф (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Зустріч президента України Володимира Зеленського з американською делегацією у складі спецпосланця президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, яка повинна була пройти у Брюселлі, скасовано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter журналіста Алекса Рафоглу.

"За даними джерел, зустріч у Брюсселі скасовано. Зеленський повертається додому", - написав Рафоглу.

Раніше помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що американські представники пообіцяли після переговорів у Москві одразу повернутися до Вашингтона.

Літак, на якому Віткофф і Кушнер прилітали до Росії, повертається до США без проміжних посадок у Європі.

Що передувало

Нагадаємо, 2 грудня у Кремлі відбулись переговори російського диктатора Володимира Путіна із спецпосланцем американського президента Стівом Віткоффом. Зустріч тривала понад 4 години, у ході якої учасники обговорювали мирний план США щодо України.

Як повідомив радник Путіна Юрій Ушаков, темою розмови була суть плану президента США Дональда Трампа, а не конкретні пропозиції.

За його словами, компромісів поки що знайдено не було, і зустріч лідерів Росії та США на даний момент не планується.

На запитання, як змінилися перспективи миру після переговорів, Ушаков знизав плечима й сказав: "Точно не віддалилися". Він також додав, що "компромісного варіанту" плану щодо України поки немає, а "деякі американські пропозиції Росії не підходять".

При цьому Державний секретар США Марко Рубіо запевнив, що зараз – ідеальний час для Росії і України, щоб закінчити війну. Він також додав, що США – єдині в світі, хто може подолати розрив між обома сторонами, і вони цим займаються.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Стів Віткофф мирний план США
Новини
Марко Рубіо назвав ідеальний час для закінчення війни в Україні
Марко Рубіо назвав ідеальний час для закінчення війни в Україні
Аналітика
Кінець епохи Єрмака. Чому Зеленський звільнив главу ОП і що це змінить
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Кінець епохи Єрмака. Чому Зеленський звільнив главу ОП і що це змінить