"Український слід" не підтверджують. Деталі та реакції на нову версію щодо "Північних потоків"

Що це за газопроводи

Обидва магістральні газопроводи прокладено з Росії до Німеччини дном Балтійського моря. Експлуатація "Північного потоку-1" розпочалася ще 2011 року. Його довжина - 1224 км, і до 2021 року він був лідером за протяжністю. Фактична потужність дозволяла щорічно прокачувати в середньому близько 59 млрд кубометрів газу.

Укладання "Північного потоку-2", що на 10 км довше за рахунок обходу територіальних вод Данії, завершилося у 2021 році. Але газопровід так і не запрацював, оскільки потрапив під західні санкції із початком вторгнення Росії до України.

На сьогодні обидва газопроводи не діють після підриву у вересні 2022 року.

Як "Північний потік-2" потрапив під санкції

Противниками будівництва нового газопроводу були транзитери, у тому числі Україна. Офіційний Київ називав його загрозою безпеці Європи через зростання залежності від російських енергоресурсів. І закликав запровадити санкції щодо "Північного потоку-2" як превентивний захід, щоб стримати військову агресію.

Німецька сторона вважала його суто економічним проектом - як спосіб диверсифікувати поставки газу для промисловості. Ще однією зацікавленою стороною виступала Австрія, яка розраховувала посилити позиції газового хаба у Баумгартені. Він входить до топ-3 найбільших газорозподільних центрів Європи та є міжнародним майданчиком для торгівлі газом.

Проект припинився на тлі ескалації російсько-українського воєнного конфлікту. Німеччина поставила сертифікацію "Північного потоку-2" на паузу 22 лютого 2022 у відповідь на визнання Москвою так званих "республік Донбасу". А США запровадили санкції проти компанії-оператора Nord Stream 2 AG. У березні вона заявила про банкрутство.

На думку української сторони, санкції проти Росії мали гарантувати те, що газопровід ніколи не запрацює.

Підрив у Балтійському морі

Інцидент стався в ніч проти 26 вересня 2022 року. Спочатку стало відомо про чотири витоки у виняткових економічних зонах Данії та Швеції. Потім сейсмологи підтвердили, що у районі витоків сталися потужні вибухи.

Західні країни звинуватили в атаці Росію та бачили в цьому газовий шантаж. Російська влада, навпаки, заявляла про наявність мотивів у США та їхніх союзників, а президент Володимир Путін прямо звинувачував у диверсії "англосаксів". Але пізніше натякав і на Україну, заявивши, що газопроводи підірвав той, "кому вигідно, щоби газ йшов тільки через неї".

У жовтні з'явилися знімки пошкоджених "Північних потоків". Зокрема, на одному з трубопроводів була відсутня 50-метрова ділянка. За деякими даними, на глибині 80 метрів ділянки труб або відсутні, або їх уламки розкидало дном.

Фото: пошкоджені ділянки "Північних потоків" (twitter.com/Alexand28901796)

Що відомо про розслідування

Розслідуванням займаються профільні органи у Німеччині, Данії та Швеції. Вони вважають, що газопроводи були підірвані навмисне, але поки що не готові назвати відповідальних за інцидент. Імовірно, вибухові пристрої могли бути доставлені кораблем, літаком, водолазами чи підводним човном.

Німецький генеральний прокурор Петер Франк також говорив, що поки немає доказів причетності Росії. За його словами, ця версія наразі не доведена, але розслідування триватиме.

Росія у свою чергу намагалася домогтися допуску до офіційного розслідування і тиснула на Німеччину, Данію та Швецію дипломатичними каналами. І вже заявила, що не визнаватиме результатів роботи, оскільки європейське розслідування нібито спрямоване на хибне звинувачення РФ.

Сам факт диверсії було підтверджено після того, як Служба безпеки Швеції повідомила про вилучення кількох сторонніх предметів із залишками вибухівки.

Фото: місце витоку на "Північному потоці" (GettyImages)

Нещодавно з'явилася альтернативна версія американського журналіста Сеймура Херша. У своєму блозі він заявив, що вибухівку могли закласти водолази ВМС США ще під час літніх навчань НАТО. Представники США та Норвегії виступили з її спростуванням.

Звідки взявся "український слід"

Напередодні вийшов матеріал The New York Times, у якому з посиланням на джерела в розвідці США йдеться про нібито саботаж з боку "проукраїнського угрупування".

Неназвані офіційні особи припускають, що операція на "Північних потоках" могла бути здійснена з використанням "маріонеткових сил, пов'язаних з урядом України або її службами безпеки". А виконавцями могли бути нібито досвідчені водолази з громадянством України чи Росії, налаштовані проти Путіна.

Німецькі видання ARD, SWR та Die Zeit з'ясували, що виконавці прибули до місця диверсії на яхті, орендованої у польської компанії, яка належить українцям. А слідчі органи Німеччини відстежили її пересування.

Журналісти пишуть, що 6 вересня 2022 року з німецького Ростока вийшла група у складі капітана, двох водолазів, двох помічників та жінки-лікаря. Після того, як вони заклали вибухівку, яхта прийшла до Дарсу, а потім на датський острів Крістіансе. Потім судно повернули власнику, на столі та в салоні знайшли сліди вибухових речовин.

Ким саме були виконавці, не відомо, але не виключено, що вони могли мати підроблені документи. Журналісти зазначають: західні спецслужби нібито ще восени мали інформацію про причетність "українського спецназівця". Але згодом з'явилися додаткові дані про те, що відповідальним може бути "проукраїнське угруповання".

Британська The Times з посиланням на джерела стверджує, що за підривом стоять нібито приватні особи з України. Причому західним розвідкам відоме ім'я організатора, але його особистість не розкривається, щоб "не підставляти Україну", хоча він ніяк не пов'язаний із урядом у Києві.

Як реагують в Україні

Українська сторона заперечує всі звинувачення у причетності до вересневого інциденту у Балтійському морі. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк іронічно відповів на те, що сталося із газопроводами.

"Хоч мені й подобається збирати кумедні теорії змови про український уряд, я маю сказати: Україна не має нічого спільного з аварією в Балтійському морі і не має інформації про "проукраїнські диверсійні групи". Що сталося з газопроводами Nord Stream? "Вони потонули", - перефразував він відомі слова Володимира Путіна про затонулий у 2000 році підводний човен "Курськ".

Публікації західних ЗМІ довелося коментувати і міністру оборони Олексію Резнікову перед зустріччю з європейськими колегами у Стокгольмі.

"Це не наша сфера діяльності", - коротко заявив він журналістам.

Фото: міністр оборони Олексій Резніков заперечує причетність України (Віталій Носач/РБК-Україна)

За його словами, заяви про те, що нібито український спецназ може провернути таку операцію, є "своєрідним компліментом". Але вся ця історія не має жодного відношення до України.

Що говорять на Заході

США

Спікер Білого дому Карін Жан-П'єр на вчорашньому брифінгу нагадала, що розслідуванням вибухів на "Північному потоці" займаються Німеччина, Швеція та Данія.

"І ці розслідування наразі продовжуються. Тож я не збираюся випереджати їхні висновки. Вам варто звернутися за коментарями про розслідування у відповідні європейські країни. Я не виходитиму за межі раніше наданої інформації", - зазначила вона.

Координатор Ради безпеки при Білому домі Джон Кірбі теж закликає не забігати вперед із висновками.

"Ми вважаємо, і про це говорив президент, що це був акт саботажу. Але ми маємо завершити ці розслідування. І лише тоді ми розглядатимемо, які подальші дії можуть бути", - додав Кірбі.

Німеччина

Міністр оборони Борис Пісторіус не відкидає, що підрив "Північних потоків" був так званою операцією під чужим прапором, щоб звинуватити Україну. За його словами, треба чітко розрізняти моменти з можливою роллю України або "проукраїнським угрупованням", яке могло діяти без відома уряду.

"Але я застерігаю від поспішних висновків", - сказав він у кулуарах саміту міністрів оборони ЄС у Стокгольмі.

А речник німецького уряду Штеффен Хеберштрайт заявив, що матеріал NYT прийнято до уваги, але кілька днів тому Швеція, Данія та Німеччина повідомили Раду нацбезпеки США про відсутність конкретних результатів розслідування.

Швеція

Шведський прем'єр Ульф Крістерссон заявив, що не має наміру коментувати матеріали західних ЗМІ.

"У Швеції зараз йде кримінальне розслідування. І коли мова заходить про "Північні потоки", я не хочу нічого коментувати на даному етапі. Принаймні поки кримінальне розслідування не буде завершено", - зазначив він.

НАТО

Генеральний секретар Єнс Столтенберг наголошує, що на сьогодні відомо лише про акт саботажу та про те, що це була атака на критично важливу інфраструктуру Європи.

"Було б неправильно будувати здогади, хто за цим стоїть, поки розслідування не завершено. Що ми можемо сказати з упевненістю, то це те, що ці атаки демонструють вразливість критично важливої інфраструктури - інтернет-кабелів, газопроводів, нафтопроводів, тисяч кілометрів критичної інфраструктури. І НАТО вже багато років займається безпекою інфраструктури, але після інцидентів у Балтійському морі ми вдвічі збільшили нашу військову присутність там", - наголосив генсек Північноатлантичного альянсу.

Що говорять у Росії

Цікаво, що цього разу, схоже, версії про "український слід" не повірили навіть у Росії. І називають інформацію західних ЗМІ скоординованим вкидом.

На думку прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова, "автори теракту хочуть відвернути увагу".

"Це все не просто дивно. Це пахне жахливим злочином. Як мінімум країни-акціонери "потоків" та ООН мають вимагати термінового прозорого розслідування за участю всіх, хто може пролити світло", - зазначив він.

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова вважає, що подібні витоки лише відвертають увагу аудиторії від фактів. І закликала владу на Заході взяти на опрацювання розслідування Херша про диверсію нібито з боку США за підтримки Норвегії.

***

Позиція росіян виглядає дивною, оскільки зазвичай вони звинувачують іноземну пресу у фейках, коли їхні публікації не вписуються у прокремлівський наратив. Якщо керуватися цією логікою, то "український слід" в інциденті з "Північними потоками-2" розглядається як фейкова історія. Кінець якій можуть покласти результати офіційного розслідування.