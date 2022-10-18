Витік на "Північному потоці-1": з'явилися перші фото та відео пошкодженої труби
Фахівці за допомогою глибоководного дрону норвезької компанії Blueye Robotics зробили знімки пошкодженої труби російського газопроводу "Північний потік-1".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Expressen.
За даними видання, знімки було зроблено на глибині 75-76 метрів у Балтійському морі. Дрон зафіксував пошкодження нитки газопроводу, які сталися внаслідок вибуху.
#NordStreamSabotage#NordStream— Alexander Andreassen (@Alexand28901796) October 18, 2022
The destroyed 50 meter (164 feet) section of the Nord Stream pipeline.
Underwater drone operator Trond Larsen, who removed the consequences of the sabotage, said that only extreme levels of force can damage metal that thick. pic.twitter.com/6SZPVHSzaL
First undersea-video, site of explosion. Oct 17 #BalticSea #Pipeline #OOTT #Maritime #Nordstream #oil #gas— I know (@luvyall22) October 18, 2022
Нагадаємо, раніше стало відомо, що, вивчивши знімки пошкоджень на трубопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2", німецькі слідчі з'ясували, що такі витоки могли виникнути лише внаслідок вибуху.
Також ми писали, що за даними WSJ німецькі слідчі встановили, що серія вибухів підводних газопроводів була диверсією.
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