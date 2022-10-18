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Витік на "Північному потоці-1": з'явилися перші фото та відео пошкодженої труби

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Вівторок 18 жовтня 2022 12:10
Витік на "Північному потоці-1": з'явилися перші фото та відео пошкодженої труби Фото: з'явилися фото та відео пошкодженої труби "Північного потоку-1" (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Фахівці за допомогою глибоководного дрону норвезької компанії Blueye Robotics зробили знімки пошкодженої труби російського газопроводу "Північний потік-1".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Expressen.

За даними видання, знімки було зроблено на глибині 75-76 метрів у Балтійському морі. Дрон зафіксував пошкодження нитки газопроводу, які сталися внаслідок вибуху.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що, вивчивши знімки пошкоджень на трубопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2", німецькі слідчі з'ясували, що такі витоки могли виникнути лише внаслідок вибуху.

Також ми писали, що за даними WSJ німецькі слідчі встановили, що серія вибухів підводних газопроводів була диверсією.

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