Путін звинуватив "англосаксів" у вибухах на "Північних потоках"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час виступу у Кремлі.

"Англосаксам вже мало санкцій, вони перейшли до диверсій, фактично приступили до знищення загальноєвропейської інфраструктури", - заявив Путін, маючи на увазі ситуацію з витоком газу на гілках "Північних потоків".

Варто зазначити, що російська пропаганда "англосаксами" називає всі народи Заходу, які нібито "тисячоліттями намагаються знищити Росію". При цьому, ймовірно, говорячи про винуватців диверсій на газопроводах, російський диктатор мав на увазі США.

Вибухи на гілках "Північних потоків"

27 вересня стало відомо про витік газу в трьох місцях на трубопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2". Вчора у Швеції виявили ще одне джерело витоку газу.

На думку шведських сейсмологів, витік міг статися внаслідок підводних вибухів, які були зафіксовані в тому районі, де проходять газопроводи.

НАТО також вважає, що виток газу на гілках "Північних потоків" стався в результаті диверсії.

Хто може бути причетний до вибухів на "Північних потоках", читайте у матеріалі РБК-Україна "Вибухи на "Північних потоках". Хто за цим стоїть і чому в Європі бояться нових терактів".