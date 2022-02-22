ru ua
Вт, 22 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Санкции против РФ должны включать полную остановку "Северного потока-2", - Зеленский

Новина українською →
Харьков, Вторник 22 февраля 2022 12:09
Санкции против РФ должны включать полную остановку "Северного потока-2", - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости немедленного введения санкций за признание "независимыми" так называемых "ЛДНР". Он выступил за полное отключение российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время совместного брифинга с президентом Эстонской Республики Аларом Карисом.

"Европа и мир не может допустить повторения таких трагических ошибок, которые были допущены в Грузии в 2008 году. Мы согласились с необходимостью немедленного введения санкций за очередной акт агрессии против Украины. Эти санкции должны включать полную остановку "Северного потока-2", - отметил Зеленский.

Глава государства поблагодарил западных партнеров за поддержку Украины.

"Мы благодарны любой помощи. Важна санкционная помощь. Именно быстрая. Россия признала "ЛДНР" очень быстро. Мировые лидеры должны показать быстрый ответ", - добавил Зеленский.

Напомним, у президента США Джо Байдена не считают нужным вводить санкции против российского газопровода "Северный поток-2" прямо сейчас. Эту меру хотят использовать в качестве рычага давления на Россию.

Байден также говорил, что "Северному потоку-2" придет конец, если Россия нападет на Украину.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Северный поток
NEWS
Россия вводит войска в ОРДЛО. Что происходит на Донбассе сейчас: онлайн
Россия вводит войска в ОРДЛО. Что происходит на Донбассе сейчас: онлайн
DAILY
Путин признал "ЛДНР". Что это значит и чего Украине ждать дальше
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Путин признал "ЛДНР". Что это значит и чего Украине ждать дальше