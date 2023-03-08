У Білому домі відреагували на приписування Україні причетності до підриву "Північних потоків"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву американського посадовця під час брифінгу.

Він відповів на запитання журналістів про те, чи стурбований Вашингтон тим, що інформація, оприлюднена газетою NYT, може негативно вплинути на громадську підтримку України в Німеччині та спричинити "тертя" в НАТО.

"Не забігаймо наперед. Зараз тривають три розслідування. І вони не закінчені. Наскільки мені відомо, жодна з цих трьох країн не оголосила публічно, що з'ясувала. Отже, ми вважаємо і президент сказав це, що це був акт саботажу, але ми повинні завершити ці розслідування. І лише тоді ми повинні розглядати, які подальші дії можуть бути", - зазначив Кірбі.