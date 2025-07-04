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Московську та Ростоську області вночі атакували дрони, є уражені об'єкти, - ЦПД

П'ятниця 04 липня 2025 09:49
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Московську та Ростоську області вночі атакували дрони, є уражені об'єкти, - ЦПД Ілюстративне фото: Московську та Ростоську області вночі атакували дрони, є уражені об'єкти (t.me/GUmchs62)
Автор: Сергій Пишкін

У ніч на 4 липня у Московській та Ростовській областях були атаковані об'єкти, серед яких Азовський оптико-механічний завод.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.

Як розповідає Коваленко, Азовський оптико-механічний завод виготовляє критичні компоненти для армії Росії:

  • приціли;
  • далекоміри;
  • тепловізори;
  • системи управління вогнем для танків, БМП, кораблів і навіть авіації.

"Саме тут збирають "очі" для російської бронетехніки", - додав він.

Удари по території Росії

На території Росії дедалі частіше фіксують удари по об'єктах інфраструктури, зокрема заводах, нафтопереробних підприємствах і військових об'єктах. Атаки часто пов'язані із діяльністю Служби безпеки України (СБУ), Головного управління розвідки (ГУР) або інших силових структур.

Удари мають на меті ослабити російську економіку, зірвати логістику постачання пального, зменшити виробничі потужності та створити додаткове навантаження на систему протиповітряної оборони всередині Росії.

Нещодавно Збройні сили України завдали ударів по ряду об'єктів на території Росії, серед яких був пороховий завод у Тамбовській області.

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