У РФ заявили про атаку дронів у Ростовській області та Підмосковʼї

У ніч на 4 липня російська влада заявила про атаку безпілотників на кілька населених пунктів Ростовської області та Сергієво-Посадський округ під Москвою.

У Ростовській області дронові удари було завдано по кількох містах. У місті Азов, за словами губернатора, пошкоджено кілька автомобілів, вибито вікна у житлових будинках, а уламки одного з дронів впали на місцевий стадіон.

У селищі Долотинка, за інформацією російських посадовців, дрон зруйнував багатоквартирний будинок - впала плита перекриття, загинула літня жінка. З будівлі евакуювали 20 мешканців.

Своєю чергою голова Сергієво-Посадського округу Оксана Єроханова повідомила про атаку дронів і в Підмосков’ї. За словами місцевих жителів, у районі мікрорайону Зірочка пролунало щонайменше чотири вибухи, а близько п’ятої ранку чули звук двигунів безпілотників. Внаслідок атаки, як заявляє влада, пошкоджено підстанцію.