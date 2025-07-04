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У РФ заявили про атаку дронів у Ростовській області та Підмосковʼї

П'ятниця 04 липня 2025 07:49
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У РФ заявили про атаку дронів у Ростовській області та Підмосковʼї Фото: наслідки атаки на Підмосковʼє (росЗМІ)
Автор: Валерія Поліщук

У ніч на 4 липня російська влада заявила про атаку безпілотників на кілька населених пунктів Ростовської області та Сергієво-Посадський округ під Москвою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на в.о. губернатора Ростовської області Юрія Слюсаря.

У Ростовській області дронові удари було завдано по кількох містах. У місті Азов, за словами губернатора, пошкоджено кілька автомобілів, вибито вікна у житлових будинках, а уламки одного з дронів впали на місцевий стадіон.

У селищі Долотинка, за інформацією російських посадовців, дрон зруйнував багатоквартирний будинок - впала плита перекриття, загинула літня жінка. З будівлі евакуювали 20 мешканців.

Своєю чергою голова Сергієво-Посадського округу Оксана Єроханова повідомила про атаку дронів і в Підмосков’ї. За словами місцевих жителів, у районі мікрорайону Зірочка пролунало щонайменше чотири вибухи, а близько п’ятої ранку чули звук двигунів безпілотників. Внаслідок атаки, як заявляє влада, пошкоджено підстанцію.

Атаки Сил оборони

Українські захисники кілька тижнів тому завдали ударів по ряду об'єктів на території Росії. Серед цілей ЗСУ був пороховий завод у Тамбовській області.

Крім того, вибухи пролунали поблизу складу боєприпасів 106-ї повітряно-десантної дивізії в Курській області та на складі аеродрому "Бутурлинівка" у Воронезькій області.

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