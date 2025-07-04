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Генштаб підтвердив удар по заводу з виробництва "Шахедів" під Москвою: що відомо

П'ятниця 04 липня 2025 12:45
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Генштаб підтвердив удар по заводу з виробництва "Шахедів" під Москвою: що відомо Фото: Сили оборони вдарили по заводу з виробництва бойових частин для "Шахедів" (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

4 липня, Сили оборони вдарили по заводу з виробництва бойових частин для "Шахедів". Підприємство знаходиться у місті Сергіїв Посад, Московська область у РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб Збройних сил України (ЗСУ) та Сили безпілотних систем.

Йдеться про ураження важливого військового об'єкта на території Росії - підприємства АТ "ФНПЦ "Науково-дослідний інститут прикладної хімії" у місті Сергіїв Посад Московської області. Воно розташоване більш ніж за 500 км від державного кордону України.

Це підприємство входить до складу держкорпорації "Ростех" і перебуває під міжнародними санкціями за участь у військових програмах РФ.

Зокрема, воно виготовляє понад 500 видів спеціальних піротехнічних засобів для ракетних, ракетно-космічних і артилерійських систем, а також термобаричні бойові частини для дронів-камікадзе типу Shahed, якими Росія регулярно атакує українські міста.

У Силах безпілотних систем ЗСУ уточнили, що удару по об’єкту завдали оператори 14-го окремого полку БпАК . У результаті атаки зафіксовано влучання безпілотника, потужну пожежу та густе задимлення. Також повідомляється про ураження електричної підстанції, яка живила підприємство.

Результати операції ще уточнюються, проте у ЗСУ підкреслюють, що удар був спрямований на зниження спроможностей РФ завдавати повітряних ударів по території України.

Удари по території Росії

Нагадаємо, у ніч на 4 липня російська влада заявила про атаку безпілотників на кілька населених пунктів Ростовської області та Сергієво-Посадський округ під Москвою.

Згодом у ЦПД пояснили, що у Московській та Ростовській областях були атаковані об'єкти, серед яких Азовський оптико-механічний завод.

Нещодавно Збройні сили України завдали ударів по ряду об'єктів на території Росії, серед яких був пороховий завод у Тамбовській області.

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Російська Федерація Генштаб ВСУ
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