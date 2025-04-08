Українські воїни за один день знищили пів батальйону росіян у Луганській області

Ворог пішов штурмом на ділянках відразу трьох батальйонів Третьої штурмової бригади. Росіяни хотіли відбити втрачені біля позиції біля населеного пункту Надія. Натомість вони зазнали повного розгрому на рубежах Трійки.

"До ліквідації росіян залучили всі батальйонні засоби 1-го штурмового, 2-го механізованого й 1-го механізованого батів. По окупантах працювала арта, скиди та FPV підрозділів. Піхота вступила у вогневий контакт на землі", - розповіли в Третій штурмовій.

В результаті боїв за один день російська армія лишилась половини батальйону. Втрати росіян склали: 143 окупанти загиблими, 86 - пораненими.

Противник не зайняв ані нових, ані втрачених раніше позицій.

Свою вправну бойову роботу Третя штурмова показала на відео.

"Виконано за участі Батальйону безпілотних систем та Протитанкового. Також АДн "Вершники Грому" та САДн "Команда Постріл", - додали у Третій штурмовій.

Успіхи українських бійців

Також на Покровському напрямку під час спільної операції FPV-операторів батальйонну безпілотних систем та аеророзвідників 14-ї бригади оперативного призначення імені Івана Богуна НГУ "Червона Калина" ЗСУ знищили російську бойову машину піхоти (БМП) разом з десантом.

ЗСУ також на Сході успішно вразили самохідну артилерійську установку 2С5 "Гіацинт-С", бойову броньовану машину "Тигр", кілька вантажівок, позиції й укриття противника, а також склад паливно-мастильних матеріалів.