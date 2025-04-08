Українські воїни за один день знищили пів батальйону росіян у Луганській області

Бійці Третьої штурмової бригади завдали потужного удару по силах противника в Луганській області. Воїни не лише відбили штурм, але й знищили половину батальйону російської армії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Третьої окремої штурмової бригади.
Ворог пішов штурмом на ділянках відразу трьох батальйонів Третьої штурмової бригади. Росіяни хотіли відбити втрачені біля позиції біля населеного пункту Надія. Натомість вони зазнали повного розгрому на рубежах Трійки.
"До ліквідації росіян залучили всі батальйонні засоби 1-го штурмового, 2-го механізованого й 1-го механізованого батів. По окупантах працювала арта, скиди та FPV підрозділів. Піхота вступила у вогневий контакт на землі", - розповіли в Третій штурмовій.
В результаті боїв за один день російська армія лишилась половини батальйону. Втрати росіян склали: 143 окупанти загиблими, 86 - пораненими.
Противник не зайняв ані нових, ані втрачених раніше позицій.
Свою вправну бойову роботу Третя штурмова показала на відео.
"Виконано за участі Батальйону безпілотних систем та Протитанкового. Також АДн "Вершники Грому" та САДн "Команда Постріл", - додали у Третій штурмовій.
Також на Покровському напрямку під час спільної операції FPV-операторів батальйонну безпілотних систем та аеророзвідників 14-ї бригади оперативного призначення імені Івана Богуна НГУ "Червона Калина" ЗСУ знищили російську бойову машину піхоти (БМП) разом з десантом.
ЗСУ також на Сході успішно вразили самохідну артилерійську установку 2С5 "Гіацинт-С", бойову броньовану машину "Тигр", кілька вантажівок, позиції й укриття противника, а також склад паливно-мастильних матеріалів.
Окрім того, під час бойової роботи у Луганській області оператори ударних БпЛА РУБпАК "Фенікс" бригади "Помста" знищили БМ-21 "Град", 120-мм міномет, розбірний наплавний міст та дві бойові машини піхоти росіян.
Нагадаємо, що протягом минулої доби обстановка на фронті залишалася надзвичайно напруженою.
Загалом зафіксовано 159 бойових зіткнень по всій лінії фронту. Російські війська продовжують активні штурмові дії, масово застосовуючи авіацію, артилерію, безпілотники та інші засоби ураження.
Крім того, минулої доби втрати російських загарбників склали 1290 осіб.
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