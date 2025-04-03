Знищені РСЗВ, БМП й не тільки. Оператори дронів "Фенікс" показали роботу на фронті

Оператори БпЛА "Фенікс" продемонстрували роботу в районі Серебрянського лісництва. Під час боїв було знищено РСЗВ "Град" й не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця".

Також було знищено п'ять російських окупантів й ще п'ятьох - поранено.

Під час бойової роботи у Луганській області оператори ударних БпЛА РУБпАК "Фенікс" бригади "Помста" знищили:

Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила більше 919 тисяч одиниць живої сили. Лише за минулу добу, 2 квітня, втрати терористів склали ще 1390 одиниць. Також Сили оборони знищили:

6 танків;

22 бойові броньовані машини;

49 артилерійських систем.

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