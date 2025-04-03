Знищені РСЗВ, БМП й не тільки. Оператори дронів "Фенікс" показали роботу на фронті
Оператори БпЛА "Фенікс" продемонстрували роботу в районі Серебрянського лісництва. Під час боїв було знищено РСЗВ "Град" й не тільки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця".
Під час бойової роботи у Луганській області оператори ударних БпЛА РУБпАК "Фенікс" бригади "Помста" знищили:
- БМ-21 "Град";
- 120-мм міномет;
- розбірний наплавний міст;
- дві бойові машини піхоти;
- 19 ворожих військових вантажівок;
- склад паливно-мастильних матеріалів;
- склад БК.
Також було знищено п'ять російських окупантів й ще п'ятьох - поранено.
"Завдяки операторам ударних БпЛА РУБпАК "Фенікс" бригади "Помста" зупиняються ворожі штурми окупантів, знищується чимало штурмовиків, одиниць ворожої техніки й озброєння", - пише ОСУВ "Хортиця".
Втрати Росії у війні
Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила більше 919 тисяч одиниць живої сили. Лише за минулу добу, 2 квітня, втрати терористів склали ще 1390 одиниць. Також Сили оборони знищили:
- 6 танків;
- 22 бойові броньовані машини;
- 49 артилерійських систем.
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