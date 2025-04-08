Генштаб показав нові карти боїв: що відбувається на фронті

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 159 бойових зіткнень. Ворог активно застосовував авіабомби, дрони-камікадзе та артилерію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Протягом минулої доби обстановка на фронті залишалася надзвичайно напруженою. Загалом зафіксовано 159 бойових зіткнень по всій лінії фронту. Російські війська продовжують активні штурмові дії, масово застосовуючи авіацію, артилерію, безпілотники та інші засоби ураження.

Ворог завдав 1 ракетного удару, 74 авіаудари, застосував 120 керованих авіабомб, здійснив понад 5800 обстрілів, з яких 134 - з реактивних систем залпового вогню, а також 2782 дрони-камікадзе.

Українська авіація, артилерія та ракетні війська уразили 17 районів зосередження живої сили та техніки, один командний пункт і радіолокаційну станцію ЗРК "Бук".

Ситуація на фронті

Куп’янський напрямок. Окупанти намагалися прорвати оборону українських військ у районах Піщаного, Кругляківки та Загризового. Усі чотири атаки були успішно відбиті. Ситуація контрольована, українські сили утримують займані рубежі.

Лиманський напрямок. Противник здійснив 21 спробу наступу. Основні бойові дії точилися поблизу Надії, Ямполівки, Торського, а також у напрямку Новоплатонівки, Новомихайлівки, Греківки, Рідкодуба, Ольгівки, Зеленої Долини та Нового. Всі штурми були зупинені Силами оборони.

Сіверський напрямок. Протягом доби ворог тричі намагався прорватися в районі Григорівки. Усі атаки були успішно відбиті українськими військовими, втрати ворога уточнюються.

Краматорський напрямок. Зафіксовано три бойові зіткнення у районах Курдюмівки та Часового Яру. Тут противник намагався вивчити оборону українських позицій та прорватися у напрямку ключових висот. Сили оборони успішно стримали ворожий натиск.

Торецький напрямок

Окупанти проявили високу активність, здійснивши 23 атаки. Основні бойові дії точилися поблизу Дачного, Щербинівки, Озарянівки та Торецька. Противник зазнав значних втрат у живій силі та техніці.

Покровський напрямок. Найбільш інтенсивний за кількістю бойових зіткнень - 52 спроби прориву. Ворог намагався атакувати в районах Калинового, Лисівки, Олександрополя, Тарасівки, Єлизаветівки, Удачного, Успенівки, Преображенки, Андріївки, Котлиного, а також у напрямках Котлярівки, Малинівки й Сергіївки. Усі атаки були відбиті. Українські війська завдали значних втрат противнику.

Новопавлівський напрямок. Протягом доби Сили оборони відбили 12 ворожих атак. Основні бойові дії точилися в районі Багатиря, а також поблизу Костянтинополя, Розливу і Скудного.

Гуляйпільський напрямок. Російські війська здійснилни дві спроби наступу у напрямку населеного пункту Шевченко, але успіху не мали.

Оріхівський напрямок. Тут наші оборонці відбили вісім атак у районах Малих Щербаків, Степового та Щербаків. Сили оборони не допустили прориву противника й продовжують утримувати свої позиції.

Курщина (операційна зона). Ворог здійснив 21 атаку, а також 5 авіаційних ударів із застосуванням 9 керованих авіабомб. Крім того, зафіксовано 278 артилерійських обстрілів, зокрема один - з реактивної системи залпового вогню. Оборонці успішно утримують позиції.

Харківський та Придніпровський напрямки. На цих напрямках наступальні дії з боку противника не проводилися. Ситуація відносно стабільна.

Волинський та Поліський напрямки. Ознак формування ударних угруповань ворога не виявлено. Обстановка контрольована.