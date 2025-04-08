Украинские воины за один день уничтожили полбатальона россиян в Луганской области

Бойцы Третьей штурмовой бригады нанесли мощный удар по силам противника в Луганской области. Воины не только отбили штурм, но и уничтожили половину батальона российской армии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Третьей отдельной штурмовой бригады.
Враг пошел штурмом на участках сразу трех батальонов Третьей штурмовой бригады. Россияне хотели отбить утраченные у позиции возле населенного пункта Надежда. Вместо этого они потерпели полный разгром на рубежах Тройки.
"К ликвидации россиян привлекли все батальонные средства 1-го штурмового, 2-го механизированного и 1-го механизированного батов. По оккупантам работала арта, сбросы и FPV подразделений. Пехота вступила в огневой контакт на земле", - рассказали в Третьей штурмовой.
В результате боев за один день российская армия осталась без половины батальона. Потери россиян составили: 143 оккупанта погибшими, 86 - ранеными.
Противник не занял ни новых, ни утраченных ранее позиций.
Свою искусную боевую работу Третья штурмовая показала на видео.
"Выполнено при участии Батальона беспилотных систем и Противотанкового. Также АДн "Всадники Грома" и САДн "Команда Выстрел", - добавили в Третьей штурмовой.
Также на Покровском направлении во время совместной операции FPV-операторов батальонных беспилотных систем и аэроразведчиков 14-й бригады оперативного назначения имени Ивана Богуна НГУ "Червона Калина" ВСУ уничтожили российскую боевую машину пехоты (БМП) вместе с десантом.
ВСУ также на Востоке успешно поразили самоходную артиллерийскую установку 2С5 "Гиацинт-С", боевую бронированную машину "Тигр", несколько грузовиков, позиции и укрытия противника, а также склад горюче-смазочных материалов.
Кроме того, во время боевой работы в Луганской области операторы ударных БпЛА РУБпАК "Феникс" бригады "Месть" уничтожили БМ-21 "Град", 120-мм миномет, разборный наплавной мост и две боевые машины пехоты россиян.
Напомним, что за прошедшие сутки обстановка на фронте оставалась чрезвычайно напряженной.
Всего зафиксировано 159 боевых столкновений по всей линии фронта. Российские войска продолжают активные штурмовые действия, массово применяя авиацию, артиллерию, беспилотники и другие средства поражения.
Кроме того, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1290 человек.
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