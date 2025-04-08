Украинские воины за один день уничтожили полбатальона россиян в Луганской области

Враг пошел штурмом на участках сразу трех батальонов Третьей штурмовой бригады. Россияне хотели отбить утраченные у позиции возле населенного пункта Надежда. Вместо этого они потерпели полный разгром на рубежах Тройки.

"К ликвидации россиян привлекли все батальонные средства 1-го штурмового, 2-го механизированного и 1-го механизированного батов. По оккупантам работала арта, сбросы и FPV подразделений. Пехота вступила в огневой контакт на земле", - рассказали в Третьей штурмовой.

В результате боев за один день российская армия осталась без половины батальона. Потери россиян составили: 143 оккупанта погибшими, 86 - ранеными.

Противник не занял ни новых, ни утраченных ранее позиций.

Свою искусную боевую работу Третья штурмовая показала на видео.

"Выполнено при участии Батальона беспилотных систем и Противотанкового. Также АДн "Всадники Грома" и САДн "Команда Выстрел", - добавили в Третьей штурмовой.

Успехи украинских бойцов

Также на Покровском направлении во время совместной операции FPV-операторов батальонных беспилотных систем и аэроразведчиков 14-й бригады оперативного назначения имени Ивана Богуна НГУ "Червона Калина" ВСУ уничтожили российскую боевую машину пехоты (БМП) вместе с десантом.

ВСУ также на Востоке успешно поразили самоходную артиллерийскую установку 2С5 "Гиацинт-С", боевую бронированную машину "Тигр", несколько грузовиков, позиции и укрытия противника, а также склад горюче-смазочных материалов.