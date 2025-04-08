Росіяни втратили за добу майже 1300 солдатів та близько півсотні артсистем, - Генштаб
За останню добу, з 7 на 8 квітня, російські окупанти втратили в боях проти України 1290 солдатів. Також ЗСУ знищили багато ворожої техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.04.25 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 926 310 (+1290) осіб;
- танків - 10 572 (+5) од.;
- бойових броньованих машин - 22 011 (+14) од.;
- артилерійських систем - 25 860 (+43) од.;
- РСЗВ - 1359 (+3) од.;
- засоби ППО - 1126 (+2) од.;
- літаків - 370 од.;
- гелікоптерів - 335 од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня - 31 917 (+43) од.;
- крилатих ракет - 3145 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 43 227 (+107) од.;
- спеціальної техніки - 3792 (+2) од.
Нагадаємо, станом на вечір 7 квітня, на фронті відбулося 120 бойових зіткнень. Найбільше ворог атакував на Покровському напрямку, де здійснив 42 наступальні дії.
Зокрема, росіяни намагалися прорвати українську оборону неподалік населених пунктів Калинове, Олександропіль, Тарасівка, Єлизаветівка, Вдале, Успенівка, Преображенка, Андріївка, Котлине, а також у напрямках Котлярівки та Сергіївки.
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