ЗСУ на Сході вполювали ворожі САУ, техніку та склад пального (відео)

Дрони ЗСУ ефективно вразили ворожу техніку та склад пального на Східному напрямку. Завдяки цим ударам вдалося знищити важливі ресурси РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця".

Пілоти БпАК "Фенікс" демонструють високу результативність у знищенні ворожої піхоти, техніки та озброєння, послаблюючи бойовий потенціал армії РФ.

Цього разу дрони уразили самохідну артилерійську установку 2С5 "Гіацинт-С", бойову броньовану машину "Тигр", кілька вантажівок, позиції й укриття противника, а також склад паливно-мастильних матеріалів.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що вчора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 17 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, чотири пункти управління та шість артилерійських систем ворога

Крім того, 4 квітня, втрати Росії склали 1390 військових. Також українські воїни знищили 13 танків, 20 бойових броньованих машин, 67 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню.

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