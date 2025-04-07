ЗСУ знищили ворожу БМП з десантом на Покровському напрямку (відео)

На Покровському напрямку українські бійці знищили російську бойову машину піхоти (БМП) разом з десантом. Роботу ударних дронів зафіксували на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

Як повідомляється, спільна операція FPV-операторів батальйонну безпілотних систем та аеророзвідників 14-ї бригади оперативного призначення імені Івана Богуна НГУ "Червона Калина" призвела до знищення ворожої бойової машини піхоти та її екіпажу ще на підступах до їхніх позицій.

"Завдяки злагодженій роботі аеророзвідників і ударних дронів, броньована ціль була виявлена, класифікована та миттєво взята під приціл. Один точний удар - лише шмат металу залишився горіти на нашій землі, а плани окупанта вкотре розсипалися на порох", - розповіли військові.