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ЗСУ знищили ворожу БМП з десантом на Покровському напрямку (відео)

Понеділок 07 квітня 2025 19:38
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ЗСУ знищили ворожу БМП з десантом на Покровському напрямку (відео) Фото: ЗСУ знищили ворожу БМП з десантом на Покровському напрямку (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

На Покровському напрямку українські бійці знищили російську бойову машину піхоти (БМП) разом з десантом. Роботу ударних дронів зафіксували на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

Як повідомляється, спільна операція FPV-операторів батальйонну безпілотних систем та аеророзвідників 14-ї бригади оперативного призначення імені Івана Богуна НГУ "Червона Калина" призвела до знищення ворожої бойової машини піхоти та її екіпажу ще на підступах до їхніх позицій.

"Завдяки злагодженій роботі аеророзвідників і ударних дронів, броньована ціль була виявлена, класифікована та миттєво взята під приціл. Один точний удар - лише шмат металу залишився горіти на нашій землі, а плани окупанта вкотре розсипалися на порох", - розповіли військові.

Втрати Росії у війні

За даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабної війни Росія втратила понад 925 тисяч військових.

Зокрема, за минулу добу втрати російської армії склали 1350 солдатів. Також вчора Сили оборони знищили 13 танків, 25 бойових броньованих машин, 31 артилерійську систему та іншу техніку ворога.

Також сьогодні ми повідомляли, що українські бійці дали відсіч російським окупантам, які двічі намагалися прорвати позиції Сил оборони на Східному напрямку фронту. У результаті загарбницька армія втратила техніку і солдатів.

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