Українські військові просунулися до 1600 метрів під Бахмутом, - Маляр

Вона зауважила, що цієї доби українські бійці мали успіх на Бахмутському напрямку.

Маляр повідомила, що українські війська Оперативно стратегічного угруповання військ "Хортиця" здійснюють наступальні дії на східному фронті.

Так, попри жорсткий опір та спроби росіян утримати займані рубежі і позиції наші частини у ході ведення боїв просунулися вперед на декількох напрямках.

"У ході ведення бойових дій ми просунулися вперед на напрямку Оріхово-Василівка і Парасковіївка від 200 до 1600 метрів. Це по різних напрямках. В напрямку Іванівське - Кліщіївка у нас є просування від 100 до 700 метрів. Теж по різних напрямках", - сказала заступниця міністра оборони.

Втім бойові дії тривають.

Контрнаступ ЗСУ

Сьогодні Маляр повідомила, що Сили оборони переходять до контрнаступальних дій на певних напрямках фронту.

При цьому раніше заступниця міністра просила українців не обговорювати дії наших бійців, додавши, що про початок контрнаступальних дій ніхто попереджати не збирається.

Окрім того, нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ готові до контрнаступальних дій, проте невідомо, коли саме вони розпочнуться.

Додамо, що сьогодні у Міноборони Росії заявили про те, що українські військові нібито перейшли до "великомасштабного наступу" вранці 4 червня. Втім ці дані спростували у Генштабі ЗСУ.

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