Украинские военные продвинулись до 1600 метров под Бахмутом, - Маляр

Она отметила, что за эти сутки украинские бойцы достигли успеха на Бахмутском направлении.

Маляр сообщила, что украинские войска Оперативно стратегической группировки войск "Хортица" осуществляют наступательные действия на восточном фронте.

Так, несмотря на жесткое сопротивление и попытки россиян удержать занимаемые рубежи и позиции наши части в ходе ведения боев продвинулись вперед на нескольких направлениях.

"В ходе ведения боевых действий мы продвинулись вперед на направлении Орехово-Василевка и Парасковеевка от 200 до 1600 метров. Это по разным направлениям. В направлении Ивановское - Клещиевка у нас есть продвижение от 100 до 700 метров. Тоже по разным направлениям", - сказала заместитель министра обороны.

Впрочем, боевые действия продолжаются.

Контрнаступление ВСУ

Сегодня Маляр сообщила, что Силы обороны переходят к контрнаступательным действиям на определенных направлениях фронта.

При этом ранее замминистра просила украинцев не обсуждать действия наших бойцов, добавив, что о начале контрнаступательных действий никто предупреждать не собирается.

Кроме того, недавно президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ готовы к контрнаступательным действиям, однако неизвестно, когда они начнутся.

Сегодня в Минобороны России заявили о том, что украинские военные якобы перешли к "крупномасштабному наступлению" утром 4 июня. Впрочем, эти данные опровергли в Генштабе ВСУ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.