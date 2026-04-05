Оборона та продовольство: Зеленський заявив про тристоронню зустріч Україна-Сирія-Туреччина

Президент України Володимир Зеленський 5 квітня в Дамаску провів тристоронню зустріч у форматі "Україна-Сирія-Туреччина". Там обговорювалися питання оборонного співробітництва та продовольчої безпеки.

За словами Зеленського, у Дамаску пройшли дві зустрічі - двостороння, за участі президента Сирії Ахмеда аш-Шараа та команд обох лідерів, а також тристороння. В останній брали участь представники України, Срії та Туреччини.

"Все встигли обговорити: від безпекових та оборонних питань і ситуації в регіоні через всі події навколо Ірану до енергетичної та інфраструктурної співпраці між нашими країнами. Продовжимо роботу також щодо продовольчої безпеки", - запевнив Зеленський.

Окремо президент зазначив, що обговорювався переговорний процес між Україною та Росією. Зеленський подякував сирійцям, які під час візиту вітали українську делегацію.

"Україна серед перших підтримала нову Сирію після падіння режиму Асада. Готові й надалі підтримувати стабільність і розвиток. Будемо працювати ще більше разом, щоб наші народи, наші країни були сильнішими і щоб наші економіки теж могли стати сильнішими", - додав він.