Оборона та продовольство: Зеленський заявив про тристоронню зустріч Україна-Сирія-Туреччина
Президент України Володимир Зеленський 5 квітня в Дамаску провів тристоронню зустріч у форматі "Україна-Сирія-Туреччина". Там обговорювалися питання оборонного співробітництва та продовольчої безпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Зеленського.
За словами Зеленського, у Дамаску пройшли дві зустрічі - двостороння, за участі президента Сирії Ахмеда аш-Шараа та команд обох лідерів, а також тристороння. В останній брали участь представники України, Срії та Туреччини.
"Все встигли обговорити: від безпекових та оборонних питань і ситуації в регіоні через всі події навколо Ірану до енергетичної та інфраструктурної співпраці між нашими країнами. Продовжимо роботу також щодо продовольчої безпеки", - запевнив Зеленський.
Окремо президент зазначив, що обговорювався переговорний процес між Україною та Росією. Зеленський подякував сирійцям, які під час візиту вітали українську делегацію.
"Україна серед перших підтримала нову Сирію після падіння режиму Асада. Готові й надалі підтримувати стабільність і розвиток. Будемо працювати ще більше разом, щоб наші народи, наші країни були сильнішими і щоб наші економіки теж могли стати сильнішими", - додав він.
Нагадаємо, що 5 квітня президент України Володимир Зеленський прибув до Сирії з офіційним візитом для проведення переговорів щодо безпеки та економічної взаємодії. Це перший візит українського президента до Сирії з 2002 року, коли тодішній лідер України Леонід Кучма проводив зустріч з тоді ще президентом Башаром Асадом.
Пізніше Зеленський повідомив, що провів переговори з президентом Сирії Ахмедом аш-Шараа. За словами українського президента, результатами зустрічі між країнами є домовленості, зокрема щодо обміну військовим досвідом, оборонного співробітництва та безпеки.